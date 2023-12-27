跨年煮鍋看過來！蛤蜊一開就吃小心細菌下肚　專家揭NG行為

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於許多民眾來說，火鍋是冬季必不可缺的一道料理，在家料理、外出聚餐都有不少選擇。不過，長榮大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授兼學程主任許淑真指出，其實火鍋從備料到下鍋都有許多食安小眉角需要注意，備料方面要注意「選」、「儲」、「先」、「解」等4個重點。
許淑真解釋，民眾與業者在採購食材時，可以儘量選擇有驗證標章、可追溯來源的食材，儲存實則要注意保存條件，「冷藏」溫度須維持在0到7度、「冷凍」須維持在-18度以下，如果是在餐廳用餐，也可以留意擺放在架上的食材是否保存於合適的溫度之下。
此外，許淑真提到，民眾在進行備料時，有時會一次採購大量食材，分裝時務必標示有效期限，且先到期的要先用完，解凍時，建議放在冷藏解凍、使用微波爐，或是密封包裝後用流水解凍，但要注意，食材必須是在完整包裝，不要直接與水接觸，避免營養素流失與交叉污染風險，預防食品中毒。
📍清洗3大迷思小心弧菌下肚
針對食材清洗方面，許淑真提到，有些民眾會以為用鹽水清洗食材能夠有殺菌效果，但其實不然，海水腸癌弧菌等菌種喜歡有鹽環境，用鹽水清洗反而會創造有利於這些微生物生長的條件，若再加上生食、食物沒煮熟等問題，反而會提高食物中毒風險。
不過，許淑真說，像是蛤蜊等貝類水產，難免會需要泡鹽水吐沙，這部分很難避免，但吐沙後務必在用自來水清洗乾淨後徹底加熱食用，避免把生貝類加調味料就直接吃，也不建議煮到殼一開就吃、通常等殼開了後再煮5到10秒，才能殺死常見微生物，吃起來更安全。
許淑真也提到，其他可能產生風險的菌種包括腸桿菌科微生物、大腸桿菌、沙門氏菌等，這類微生物在65到70度以上才能完全殺死，所以建議民眾盡量避免生食，且食材務必用自來水清洗、煮熟後再食用。