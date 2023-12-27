韓國校園暴力創10年新高！明年改派駐「獨立調查員」代替老師處理

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因此，明年3月開始，將在全國派駐近2700位獨立的校園暴力調查員，這批人將分散在全國各地的177個教育支援中心，由退休警察以及具有相關經驗的退休教師組成，校園暴力事件發生時，將交由這批調查員介入處理。
韓國教育部強調，由獨立的調查員負責處理校園暴力，能讓教師專注於教育，且也能深入調查教師難以追蹤的霸凌和校外暴力問題，調查員也能成為學生與教師之間的橋樑。
此外，內政部也打算新增105位校警，韓國目前約有1022位校警，相當於要增加10％的人力。韓國教育部重申，校園暴力是亟待解決的重大問題，種種新措施的最終目的就是要改變學校文化，消除校園暴力，建立更好的校園環境。
根據韓國教育部調查，2023年有1.9％的受訪學生聲稱曾遭到校園暴力，創下自2013年來的新高。而根據首爾教育廳的調查，2023年有2.2％的受訪首爾學生聲稱曾遭到校園暴力，也創下近10年來新高。不過，韓國的調查數字常被質疑無法反映現實，經濟合作與發展組織（OECD）國家於2018年進行的全球調查，顯示全球有23％的學生曾遭受霸凌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110