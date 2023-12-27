▲4招打通便秘腸道！　5類瀉藥效果一次看

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▲▼便祕成因與常見瀉劑種類。（食藥署提供）
刺激性瀉劑直接作用於結腸，促進蠕動以達到幫助排便的效果，常見的成分有Bisacodyl、Picosulfate及Sennosides（番瀉苷）等。其中，Bisacodyl作為內服劑時通常設計成腸溶錠，必須整顆吞服，不能咬碎或磨粉。建議在晚上服用刺激性瀉劑，可在次日清晨產生排便效果。
然而，使用刺激性瀉劑需謹慎，因為這類藥品可能導致水瀉、腹痛和脫水等副作用。對於患有腸胃道阻塞、腹痛、噁心、嘔吐等症狀的人，應避免使用刺激性瀉劑。另外，此類藥品有時被用於減肥目的，雖然脫水可造成短期體重下降，實際上因無法抑制卡路里吸收，並不能幫助減重。
鹽類瀉劑常見的成分有Magnesium Hydroxide、Magnesium Oxide等，這些鹽類瀉劑能夠刺激腸道水分分泌。然而，使用鹽類瀉劑可能引起電解質不平衡的風險。特別需要注意的是，對於腎臟功能不良或患有充血性心衰竭的病患，使用鹽類瀉劑前應接受醫師的評估，以確保其安全性。
膨脹性瀉劑能夠吸收水分並膨脹以促進排便，常見的成分有Psyllium Husk、Calcium Polycarbophil、Polyethylene Glycol等。這類藥品的作用較緩慢，使用時應搭配足夠的水分（每次至少需併服240毫升水）。此外，由於其吸水膨脹的特性，患有腸胃道阻塞、腸胃道潰瘍、狹窄或粘黏狀況的人應避免使用此類膨脹性瀉劑，以免對健康造成不適。
高滲透壓瀉劑透過藥品高滲透壓，促使腸道水分增加並刺激腸道蠕動，常見成分包括Lactulose（乳果糖）以及對直腸有局部作用的Glycerin（甘油）栓劑或浣腸劑等。當這類藥品用於局部時，應在便意強度持續後再進行排便，因為若在使用後立即排便，可能導致藥品被完全排空而失去效果。
濕潤性瀉劑透過介面活性劑的原理，促進腸道內油水混合，使糞便軟化，更容易排出體外，常見的成分包括Docusate Sodium等。由於這類藥品的作用較為溫和，因此通常與其他類型的瀉劑搭配，製成複方製劑，較少見單方製劑。
改善便祕四大重點食藥署副署長陳惠芳表示，為有效根除便秘問題，可遵從下列重點：
▲透過飲食和運動，可從源頭改善便秘問題。（食藥署提供）
雖然瀉劑能夠緩解便秘，但從造成便秘的根本成因下手，透過飲食及運動改善，才是對抗便秘最為有效的方法。如果調整飲食和運動習慣仍無法改善便秘，建議及早諮詢醫師，不要自行長期使用瀉劑，以免延誤潛在疾病的治療。
中華民國藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒提醒，使用瀉劑可能引起一些常見副作用，包括腹瀉和腹痛，長期使用則可能導致電解質不平衡和水分缺乏，進而對身體造成損害，甚至影響器官功能。正確使用瀉劑可迅速改善便秘症狀，但若出現嚴重腹痛等副作用，或用藥後3-7天仍無明顯見效，建議就醫檢查是否為器官問題。
瀉劑通常為一次性使用，刺激腸道蠕動以促進排便，若長期依賴瀉劑，會讓腸道習慣刺激，藥效打折扣，患者恐須加大劑量或是更換處方才能改善。因此建議從根本上改善生活習慣才能緩解便秘。
另外，益生菌與優酪乳也是國人打通便秘的常見方式，益生菌分為藥品級及食用級，藥品級由食藥署把關，民眾可認明GMP標章及藥品許可證；食用級則要注意菌種來源、菌量標示，需服用一段時間才會見效。優酪乳效果則因人而異，其中含有乳品與糖，對於需控制熱量的民眾要注意攝取量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60311
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