凱旋苑2026年捐社宅 侯友宜感謝妻子：若拿過非法的錢立刻不選
國民黨總統侯選人侯友宜今（27）日回防嘉義，參拜嘉邑代天巡府福安館並接受媒體聯訪，被問到凱旋苑風波，侯友宜妻子發出公開信，宣佈2026年轉作社會住宅，侯友宜強調，他很感謝妻子的決定，也很不好意思，並強調他若有拿過任何一角非法的錢，立刻不選。
記者余祥／台北報導
侯友宜說，他已經參加3次選舉了，這一次參選是為了團結台灣，讓大家不要分化、不要栽贓抹黑，讓選舉更有品質，上一次選舉宿舍的事情也講1、2個月，但事實就是很清楚，合法繳稅、合法建物、公安沒問題，而且是學校評定最好的學生宿舍。
侯友宜也說，選舉一到民進黨什麼事情都會誣賴、含沙射影，這些不是一個人受傷，而是很多人都受到傷害，選舉完了又如何，5年了沒有事，現在又再次舊事重炒，還講得完全不是事實，又操弄一些人來抹黑、造謠，他的妻子很心疼他，他也對妻子感到很不好意思。
侯友宜說，他還沒結婚時，妻子娘家有塊土地，岳母為照顧女兒才蓋（凱旋苑）起來，岳母知道他做刑警，擔心有一天他突然不在，總要有人照顧孫子，「財產完全不是我的」，感謝妻子做這個決定，他一輩子清清白白，若有拿過非法的錢，立刻不選總統。