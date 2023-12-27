選戰倒數17天 陳其邁：誰真正關心高雄大家都很清楚
距離2024選戰只剩倒數17天，高雄市長陳其邁近日積極在高雄進行立委輔選行程，他今（27）日受訪時指出，像國民黨或其他候選人，比較遺憾的是到目前為止都沒有提出對高雄未來發展的一些看法、想法，誰是真正努力關心高雄、支持高雄，大家都很清楚，相信選民一定會做智慧的決定。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，總統候選人政見應該是要對於各個地方都要有非常清楚的施政願景，像賴清德副總統就針對高雄，不管是交通包括半導體，甚至是綠能等等這些高科技的產業以及城市的轉型都有非常清楚的一個願景，那其他的像國民黨或其他候選人，比較遺憾的，到目前為止都並沒有提出對高雄未來發展的一些看法、想法。
尤其國民黨的候選人當時在前鎮漁港興建的過程裡面，侯友宜的競選總部發言人還嚴詞批評，說這個預算為什麼增加那麼多，都沒有考慮到整個高雄的建設，在立法院前瞻基礎建設計畫也一直在做杯葛，所以這個是比較遺憾的地方。
陳其邁認為，隨著選舉的節奏逼近，市民在高雄對於選對人都有深刻的體會，相信市民也會很清楚，哪一組候選人對於高雄未來的發展，尤其這些重大投資、重大交通建設，像國七、捷運黃線紅線等，誰是真正努力關心高雄、支持高雄，想大家都很清楚，他也相信選民一定會做智慧的決定。
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