養地3200坪等變更200萬變2億？柯美蘭團隊：山坡地沒有可開發價值
繼民眾黨總統候選人柯文哲的農地爭議之後，柯文哲的胞妹柯美蘭也遭名嘴徐嶔煌爆料，只柯美蘭也購入了3200坪農地，比哥哥柯文哲的農地面積還大的多，徐並指出，未來若變更為建地，價值將從200萬直飆2億多。對於徐嶔煌的指控，柯美蘭競選總部發言人林京玲今（27）日回應表示震驚，指徐嶔煌身為公共人物發言卻處處顯現本身無知與荒誕，與親綠電視節目為了拉抬綠營選情抹黑政治對手，選擇泯滅良心發表不實言論，實為可恥。
記者李春台／新竹報導
林京玲表示，此土地最早於27年前購入，是乏人問津沒有開發價值的山坡地，因父親親友需周轉而請柯美蘭醫師買下，這20幾年來一直是閒置狀態，土地上方還有一支高壓電塔，並沒有任何開發利用的價值，更沒有名嘴影射炒地皮之行為。
林京玲指出，國土計畫法將於2025年5月1日正式實施，屆時土地使用分區將無法進行變更，意味著農地轉變為建地的現象即將結束，這些土地在2025年前根本不可能變更為建地，且名嘴影射之R1道路與該土地相距甚遠，綠營名嘴如此無知，不知法規規定，也在沒有任何證據下影射柯美蘭醫師炒地皮，將與律師討論後採取相關行動。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。