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洗腎發生率近5年來首降！　仍有三成民眾對慢性腎病有迷思

▲洗腎發生率近5年來首降！　仍有三成民眾對慢性腎病有迷思
▲洗腎發生率近5年來首降！　仍有三成民眾對慢性腎病有迷思

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】今年發布2022年台灣腎病年報傳出好消息，台灣洗腎發生率五年來首降下降逆轉「腎」！數據顯示，2020年長期透析的發生率為每百萬人口525人和2019年發生率相比首度開始下降0.6%；以透析年齡標準化來看，發生率也呈現穩定下降趨勢，40-64歲發生人數逐年下降，台灣腎臟醫學會吳麥斯理事長表示，顯示強化「早篩早治」觀念已展實質成效，但台灣腎病人數據推估仍高達263萬人，腎病預防仍舊不能掉已輕心，持續朝2025年腎力倍增三大目標「廣擴照護量能」、「促進多元合作」、「提升腎病識能」邁進。

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肥胖、高血壓、糖尿病　腎病高風險族群

由於早期慢性腎病無症狀，多數國人未認知到自身腎臟出問題。台灣腎臟醫學會黃尚志榮譽理事長表示，為持續提升慢性腎病識能，在「腎事太平攻略」網站（https://healthy.ckd tsn.org.tw/ tw/）提供相關衛教素材供醫師與民眾線上下載。其中衛教手冊強調肥胖、高血壓及糖尿病為腎病風險因子，教導民眾平時如何控制共病外同時保腎，此外台灣腎臟醫學會發布了兩部衛教影片，盼能以多元的慢性腎病衛教素材來持續深化民眾慢性腎病衛教。除了線上衛教素材，今(2023)年線下分別於彰化、台南、屏東三地進行「慢性腎病衛教車巡展」，透過衛教影片、轉盤遊戲等與民眾互動吸收慢性腎病知識，達到「線上線下、雙管齊下、一齊護腎」！

尿裡有泡泡不一定有腎病　三成民眾仍有迷思

中華民國診所協會全國聯合會陳宏麟理事長表示，為調查民眾對慢性腎病的正確認知，進行「慢性腎病觀念調查」共蒐集513份問卷，結果顯示「定期健康檢查、安全用藥」民眾觀念正確率達8-9成，但仍有3成民眾對於「尿裡有泡泡一定是腎臟不好？確診慢性腎病只能終身洗腎？」有錯誤認知。陳宏麟理事長指出臨床上確實碰到蠻多民眾對腎病觀念錯誤，尿中有高濃度的蛋白質 (俗稱蛋白尿) 會產生泡泡尿，但也有可能是其他原因引起的，蛋白尿初期是無法用肉眼觀察，仍需進一步詳細追蹤檢查。

在民眾腎病健康識能上，特別針對「三高者」、「肥胖者」、「吸菸者」及「長期服用止痛藥者」四大慢性腎病高風險族進行呼籲，及早透過「腎臟紅綠燈圖」將抽血驗得的「腎絲球過濾率」與尿液驗得的「白蛋白尿」兩項數值交叉比對，即可初步了解腎臟健康；若數值落在黃色或橙色區塊為早期慢性腎臟病徵兆，就能盡早掌握腎病風險，並由全台的腎臟病照護機構醫師對民眾進行「早篩早治」，及早規劃「腎」利人生。


附件一：台灣腎臟醫學會持續推陳出新，於衛教網站「腎事太平攻略」上架多元慢性腎病衛教素材，為國人慢性腎病知識庫補給，以下提供最新影片素材。 (資料來源：台灣腎臟醫學會)

護腎人生

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共創腎事太平

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附件二：台灣腎臟醫學會持續深化民眾慢性腎病衛教，今(2023)年分別於彰化、台南、屏東三地進行「慢性腎病衛教車巡展」，透過衛教影片、轉盤遊戲等與民眾互動吸收慢性腎病知識。(資料來源：台灣腎臟醫學會)



 附件三：台灣腎臟醫學會進行「慢性腎病觀念調查」共蒐集513份問卷，仍有三成民眾對「尿裡有泡泡一定是腎臟不好？確診慢性腎病只能終身洗腎？」有錯誤認知，早篩早治才是腎利人生的關鍵！(資料來源：台灣腎臟醫學會)



 附件四：腎功能篩檢抽血「腎絲球過濾率」與驗尿「白蛋白尿」兩項數值透過「腎臟紅綠燈圖」交叉比對，即可初步了解腎臟健康；若數值落在黃色或橙色區塊為早期慢性腎臟病徵兆，就能盡早掌握腎病風險。(資料來源：台灣腎臟醫學會)





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60388

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