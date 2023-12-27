▲洗腎發生率近5年來首降！　仍有三成民眾對慢性腎病有迷思

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附件二：台灣腎臟醫學會持續深化民眾慢性腎病衛教，今(2023)年分別於彰化、台南、屏東三地進行「慢性腎病衛教車巡展」，透過衛教影片、轉盤遊戲等與民眾互動吸收慢性腎病知識。(資料來源：台灣腎臟醫學會)附件三：台灣腎臟醫學會進行「慢性腎病觀念調查」共蒐集513份問卷，仍有三成民眾對「尿裡有泡泡一定是腎臟不好？確診慢性腎病只能終身洗腎？」有錯誤認知，早篩早治才是腎利人生的關鍵！(資料來源：台灣腎臟醫學會)附件四：腎功能篩檢抽血「腎絲球過濾率」與驗尿「白蛋白尿」兩項數值透過「腎臟紅綠燈圖」交叉比對，即可初步了解腎臟健康；若數值落在黃色或橙色區塊為早期慢性腎臟病徵兆，就能盡早掌握腎病風險。(資料來源：台灣腎臟醫學會)