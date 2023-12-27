感謝犧牲！日公司舉行「蟲蟲追悼會」 幫「蟑螂、蚊子」誦經40年
對於一般人來說，蟑螂、蚊子等昆蟲都被視為是害蟲、必須儘早驅除的對象，不過對日本一間公司來說，這些蟲卻是必須感激的對象，甚至還連續40年為他們舉辦超渡法會、找來師父念經。原來這是一間殺蟲劑公司，每年藉由舉辦法會來感謝蟲蟲們的犧牲奉獻。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《時事通信社》、《產經新聞》等媒體報導，以生產殺蟲劑聞名的日本製藥公司「地球製藥（アース製薬）」21日於主要生產工廠所在地兵庫縣赤穗市的妙道寺，舉行了一場追悼法會，來感謝那些因為研究開發而犧牲的蟲子們。法會上由師父楠千之為牠們誦經，80名公司員工也在遺照前恭敬祭拜，場面十分肅穆。
從現場釋出的照片來可以看到，該公司的員工站在佛堂後方，師父則是在前方念經，佛堂前還放了一排蚊子、蜱蟎、蒼蠅、蟑螂等7種蟲子的遺照。
報導指出，地球製藥在赤穗市的研究所內，飼養了包括100萬隻蟑螂與5萬隻蚊子在內的100多種蟲子。自40年前開始，每年都會在年底時舉行超渡法會，來悼念這些蟲子，因為牠們獻出生命助公司開發出更好產品，讓民眾免於害蟲威脅。
地球製藥研究部長小堀富廣表示，通常大眾會覺得使用蟲子來進行測試開發是理所當然的事情，「透過追悼會可以讓大家銘記對昆蟲的感激之情」。