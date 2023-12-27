《原子少年》VERA自爆月領1萬元度日 慘輸FEniX關鍵原因曝光
由實境選秀節目《原子少年》出道的人氣男團VERA 、FEniX，今（27）日合體擔任一日店長，好不容易脫穎而出、成功出道，團員們被問到收入方面目前有無改善？男孩們都表示正在努力當中，VERA則苦笑說淡季時團體月領僅新台幣1萬元，而且6名團員要平分收入，收入肯定比5人的FEniX還少。
記者黃雅琪／台北報導
VERA由6位成員分別為，Nelson、藍弟（藍子桓）、廖學文、蔡朕、許孟維、巴比（林子祐），提到出道後的收入有無改善經濟狀況，巴比老實表示，淡季時團體的收入確實比較少，平均每個月只分到新台幣1萬元，但他大讚經紀人能力超群，即便在淡季的時候，也能為團員們爭取到不少的個人活動，維持大家的收入來源。
FEniX由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、徐彭臒及李承隆5名成員組成，曹家齊坦言節目結束後，雖然團員們成功出道當藝人，但收入並沒有因此變很多，但每每看到入帳的時候還是很開心，能夠自食其力在台北生存、賺錢，期許未來能更努力打拚事業；李承隆回想起當初領到第一份表演獲得的薪水時，至今仍然非常感動。
男團VERA 、FEniX今日一起受邀擔任品牌一日店長，兩團要推出限量300件的聯名T恤，VERA興奮表示，衣服的概念來自最新單曲〈要確〉封面，FEniX則由團員們親手打草稿，創作限量T恤，希望大家會喜歡。VERA、FEniX也不忘呼籲粉絲，2月3日要在高雄舉辦的演唱會，12月28日門票開賣，期望能讓大家有一個難忘的回憶。
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