跨年夜全台9大會場交管　搭Uber官方提供「建議上車點」方便撤退

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Uber App 正常提供服務，但因應跨年人潮眾多，為了避免造成上下車地點交通阻塞，建議盡量減少使用「預約搭乘」功能，直接透過 App 即時叫車。同步提供上下車地點建議，以避開交通管制區域。
📍台北：2024 臺北最 High 新年城
交管時間：12/31 19:00 - 01/01 03:00
建議上車地點：市民大道＆永吉路口、忠孝東路＆松山路口、市民大道＆光復南路口、忠孝東路＆延吉街口、仁愛路＆延吉街口、信義路＆仁愛路口
📍新北：閃耀新北・圈起 1314 跨河煙火
交管時間：12/31 16:00 - 12/31 23:00
建議上車地點：中正路一段、中正路二段 & 淡海路口
📍桃園：2024 桃園星際城跨年晚會 STAR UP
交管時間：12/31 15:00 - 01/01 01:00
建議上車地點：高鐵北路一段＆高鐵站前東路一段路口、青山路＆清心路口、青園路＆高鐵站前西路一段路口、高鐵北路一段＆高鐵站前西路一段路口
📍新竹：2024 大新竹跨年公益晚會
交管時間： 12/31 16:00 - 01/01 02:00
建議上車地點：東大路二段&武陵路口、經國路一段＆光華街口、鐵道路二段＆湳雅街口
📍台中：2024 台中跨年夜 幸福龍來
交管時間：12/30 08:00 - 01/01 06:00
建議上車地點：河南路＆凱旋路口、經貿五路＆凱旋路口、黎明路＆凱旋路口
📍台中：2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會
交管時間：12/31 18:00 - 01/01 00:10
建議上車地點：安眉路、月眉東路一段
📍台南：2023 台南好 YOUNG 跨年晚會
交管時間：12 / 31 13:00 – 01 / 01 02:00
建議上車地點：永華路 & 中華西路二段口、府前路二段 & 中華西路二段口
📍高雄：2024 高雄跨年晚會
交管時間：12/31 15:00－視情況
建議上車地點：成功二路 – 復興三路口、中華五路 – 復興三路口、中山三路 – 正勤路口、中山三路 – 凱旋四路口
📍高雄：2024 高雄義大「紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火秀
交管時間：12/31 20:00 – 01/01 02:00
建議上車地點：水管路 – 永達技術學院附近
🟡Uber Eats
✔️台北
配合市政府公告之第三階段交通管制範圍暫停外送。
地點：台北市民廣場
時間：12/31 18:30 - 1/1 03:00
✔️新竹
配合市政府公告之兩階段交通管制範圍暫停外送服務
時間：12/31 15:30 - 01/01 02:00
地點：新竹市大湳雅公園
✔️宜蘭 - 宜蘭市
配合市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務
地點：蘭城新月廣場
時間：12/31 16:30 - 01/01 02:00
✔️宜蘭 - 羅東
配合市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務
地點：羅東中山公園
時間：12/31 18:30 - 01/01 02:00
✔️台中
配合市政府公告之第三階段交通管制範圍暫停外送服務
地點：水湳中央公園
時間：12/31 07:30 - 01/01 02:00
✔️高雄
配合市政府公告之第三階段交通管制範圍暫停外送服務
地點：高雄夢時代 時代大道
時間：14:30 - 01/01 01:30
✔️花蓮：
配合市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務
地點：東大門夜市周邊
時間：12/31 17:00 - 01/01 01:00
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