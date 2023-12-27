台北捷運最強逛街站公開了！「單日13萬人進出」　中山站僅排第4

跨年夜全台9大會場交管　搭Uber官方提供「建議上車點」方便撤退

▲Uber 12 月 31 日受到管制的區域將提前半小時停止外送，會一直到交管結束，外帶自取則照常營運；搭車的部分，Uber App 正常服務，受管制的區域，Uber官方提供建議的上下車地點。（圖／官方提供）
▲Uber 12 月 31 日受到管制的區域將提前半小時停止外送，會一直到交管結束，外帶自取則照常營運；搭車的部分，Uber App 正常服務，受管制的區域，Uber官方提供建議的上下車地點。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

迎接跨年全台各地都有熱鬧的大型活動，部分區域還會有交通管制，屆時可能會影響到民眾搭Uber和叫外送。Uber Eats 12 月 31 日當天為配合跨年晚會交通管制，受到管制的區域將提前半小時停止外送，會一直到交管結束，外帶自取則照常營運；搭車的部分，Uber App 正常服務，但受管制的區域，管制時間內上下車地點有所變動，Uber官方提供建議的上下車地點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡Uber 
Uber App 正常提供服務，但因應跨年人潮眾多，為了避免造成上下車地點交通阻塞，建議盡量減少使用「預約搭乘」功能，直接透過 App 即時叫車。同步提供上下車地點建議，以避開交通管制區域。

📍台北：2024 臺北最 High 新年城
交管時間：12/31 19:00 - 01/01 03:00

建議上車地點：市民大道＆永吉路口、忠孝東路＆松山路口、市民大道＆光復南路口、忠孝東路＆延吉街口、仁愛路＆延吉街口、信義路＆仁愛路口

📍新北：閃耀新北・圈起 1314 跨河煙火
交管時間：12/31 16:00 - 12/31 23:00

建議上車地點：中正路一段、中正路二段 & 淡海路口

📍桃園：2024 桃園星際城跨年晚會 STAR UP
交管時間：12/31 15:00 - 01/01 01:00

建議上車地點：高鐵北路一段＆高鐵站前東路一段路口、青山路＆清心路口、青園路＆高鐵站前西路一段路口、高鐵北路一段＆高鐵站前西路一段路口

📍新竹：2024 大新竹跨年公益晚會

交管時間： 12/31 16:00 - 01/01 02:00

建議上車地點：東大路二段&武陵路口、經國路一段＆光華街口、鐵道路二段＆湳雅街口

📍台中：2024 台中跨年夜 幸福龍來

交管時間：12/30 08:00 - 01/01 06:00

建議上車地點：河南路＆凱旋路口、經貿五路＆凱旋路口、黎明路＆凱旋路口

📍台中：2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會

交管時間：12/31 18:00 - 01/01 00:10

建議上車地點：安眉路、月眉東路一段

📍台南：2023 台南好 YOUNG 跨年晚會

交管時間：12 / 31 13:00 – 01 / 01 02:00

建議上車地點：永華路 & 中華西路二段口、府前路二段 & 中華西路二段口

📍高雄：2024 高雄跨年晚會

交管時間：12/31 15:00－視情況

建議上車地點：成功二路 – 復興三路口、中華五路 – 復興三路口、中山三路 – 正勤路口、中山三路 – 凱旋四路口

📍高雄：2024 高雄義大「紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火秀

交管時間：12/31 20:00 – 01/01 02:00

建議上車地點：水管路 – 永達技術學院附近

▲Uber推出全新Uber One會員方案，原Uber Eats優饗方案會員可無痛升級享雙平台優惠。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats 針對跨年夜，有交管的區域會提早半小時停止服務，外帶自取則不受影響。（圖／Uber Eats 提供）
🟡Uber Eats

✔️台北

配合市政府公告之第三階段交通管制範圍暫停外送。

地點：台北市民廣場

時間：12/31 18:30 - 1/1 03:00


✔️新竹

配合市政府公告之兩階段交通管制範圍暫停外送服務

時間：12/31 15:30 - 01/01 02:00

地點：新竹市大湳雅公園


✔️宜蘭 - 宜蘭市

配合市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務

地點：蘭城新月廣場

時間：12/31 16:30 - 01/01 02:00


✔️宜蘭 - 羅東

配合市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務

地點：羅東中山公園

時間：12/31 18:30 - 01/01 02:00


✔️台中

配合市政府公告之第三階段交通管制範圍暫停外送服務

地點：水湳中央公園

時間：12/31 07:30 - 01/01 02:00


✔️高雄

配合市政府公告之第三階段交通管制範圍暫停外送服務

地點：高雄夢時代 時代大道

時間：14:30 - 01/01 01:30


✔️花蓮：

配合市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務

地點：東大門夜市周邊

時間：12/31 17:00 - 01/01 01:00

更多「2024跨年活動」相關新聞。

出國跨年！電信漫遊吃到飽一天99元起　打卡、傳IG沒限制

今晚開始下雨！1圖秒懂「全台降雨熱區」　跨年元旦氣溫急凍14度

跨年夜叫外送「2熱區」送不到！foodpanda 12/29連4天加碼優惠

全台樂園跨年煙火秀！劍湖山、六福村、麗寶、義大門票活動一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選