所有相遇都是久別重逢！日本小夫妻1歲就在報上同框　緣份天注定

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奇妙的緣分還沒結束。三年後的某一天，兩家人同時在清水町的一處溫泉地遊玩，加藤家的人聽到大泉家的女兒也叫「沙綾」，覺得很巧於是上前搭話，不過這短暫的交集並未留下兩家人之間的聯絡方式。
時鐘再撥動到15年後，當時就讀高三的沙綾在秋天於北海道一家飯店打工，拓途剛好去同一家飯店擔任婚禮服務員，兩人再次相遇。拓途驚呼沙綾是「成為我妹妹名字靈感的人」，沙綾則說拓途是「跟我一起登上報紙的那個人」，兩人都感到驚訝不已。
再到兩年後，兩人又在成人禮上重逢。這時兩人已經算是認識，在成人禮上互相關注了IG，一起聊天相約吃飯，之後在2022年10月8日正式開始交往。
在自衛隊任職的拓途在外地工作，每週末都會通勤回到帶廣市與沙綾約會，兩人在週末經常一起出遊，感情持續加溫，拓途在今年5月與沙綾求婚成功，兩人回到在高中時期曾短暫相遇的北海道那家飯店舉行婚禮，並在婚禮上向大家分享了這段起源於兩人年幼時代同時登上報紙的奇妙愛情故事。
沙綾表示，兩人在《我的寶貝》專欄同框的那張剪報自己看了很多次，一般的記憶或許會淡去，但是因為有實體的信物，每次拿出來重看都宛如在心中重溫了兩人之間的緣分，也許雖然來到這個人世間不久，但在那時「我們就注定要在一起」。