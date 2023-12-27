放眼港埠發展！高雄港務分公司疫後展現多元化經營成效

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高雄港務分公司總經理王錦榮指出，高雄港務分公司今年主要在貨櫃碼頭、離岸風電、郵輪及水岸觀光開發等方面，他說，包括韓新遠洋公司於76至78號貨櫃碼頭租賃案，該公司預計於10年內投資逾1.2億美元，進行櫃場改建及機具購置，鞏固高雄港貨櫃裝卸量，其次是，洲際1期A6碼頭離岸風電招商案，是配合國家能源政策，由高雄港務分公司興建，並出租高雄港洲際1期A6碼頭，且由華新麗華公司與洲鉅公司分別預計租用碼頭暨後線場地，至於，國際郵輪到港艘次創歷史新高，經統計，高雄港112年郵輪到港共計133艘次，其中母港104艘次、掛靠港29艘次。
王錦榮並指出，至於在高雄港旅運中心商業及商辦空間招商，商業空間A、B區，由承億酒店取得最優投資人資格，預計112年12月底完成簽約，商辦10樓辦公空間，由遠傳電信公司預訂於12月27日啟用，2樓免稅貨物銷售空間，已由澎坊公司進駐並於112年9月26日正式營運。
而在安平港17及18號碼頭及後線場地招商作業方面，由海龍2號風電公司得標，租期自112年12月1日起至114年7月31日，而布袋港A1專用區招商，已於112年2月完成簽約，業者預計投資1.5億元，規劃打造嘉義沿海地區第1個複合式親子樂園，至於馬公港郵輪港埠優化工程，配合國家藍色公路10年整體發展規劃(110-119年)重大海運政策，將馬公港打造為離島郵輪示範港，該優化工程完工後，可以泊靠15萬噸級郵輪，提供郵輪安全且便利之設施。
展望113年，高雄港務分公司將與航港產業夥伴攜手共進、共榮共好，落實永續、智慧與安全的綠色港埠目標，打造優質且高效率之港口，重點工作包括，第7貨櫃中心第2期2.5座碼頭於113年7月啟用營運，完成後可供4艘2.4萬TEU貨櫃輪同時靠泊，為全台首座全自動化及智慧化貨櫃碼頭，年作業量長期上看650萬TEU。
王錦榮說，高雄港務分公司並與台灣東方海外公司完成長約簽署，台灣東方海外公司第65、66號碼頭將於113年9月屆期，為提升高雄港整體櫃量及鞏固轉口櫃貨源，該公司已提出簽署10年長約意願，高雄港務分公司將積極洽談完成長約簽署。
至於在第5及第3貨櫃中心碼頭加深改建，為因應船舶大型化，貨櫃船靠泊碼頭作業需求，將進行第5貨櫃中心77-79號碼頭及第3貨櫃中心70號碼頭加深改建，並將持續強化郵輪到港作業服務，目前高雄港113年郵輪預報到港共計159艘次，其中母港118艘次、掛靠港41艘次。