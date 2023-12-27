▲濕潤度、外觀不復以往？ 醫揭女性私密處保養「6大地雷」：不只影響性生活

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潮健康／編輯部
現代人不但愛美，且要求「從內而外都要美」，愛美的最高境界不再只是「外表」，而是連「私密處」都要美，讓「性福」掌握在自己手裡。
私密處問題不再私密！ 濕潤度、外觀不復以往怎麼辦？萊佳形象美學診所何于甄醫師指出，現代人越來越關注私密處的保養問題，從診間觀察會發現，過去為了私密處上門，多半是為了毛髮問題，近來為了私密處外觀色澤、鬆弛度、濕潤度等問題上門求診的人越來越多，然而，「知己知彼，才能百戰百勝」，想要解決問題就必須瞭解問題根源，才能做出對的選擇。
「時代在變，私密處問題不再是『禁忌話題』！」何于甄醫師分享，許多上門求診未曾有生產經驗的女性，時常分享私密處暗沉、濕潤度、美觀度不佳、敏感度等困惱產生的不自信、性生活不協調的問題。
私密處困擾與「老化」有關？ 衣著、飲食習慣都可能是地雷事實上，一般亞洲女性大陰唇平均的長度為7-8公分，小陰唇約為2-3公分，而小陰唇若逾4公分或大腿併攏時小陰唇仍露出，可能會被判斷為「小陰唇肥厚」，而這會造成小陰唇容易破皮與感染發炎的問題，長久下來，不僅對健康不利，也會影響到性生活。
至於濕潤度與暗沉，何于甄醫師點出，雖然與「老化」脫離不了關係，但長時間攝取精緻飲食，以及工作、生活上的種種壓力，若又加上平時偏好穿著過度緊身的衣物，衣物與肌膚長時間的摩擦，讓血液循環不佳；以及不當的清潔，就會間接造成產生黑色素沉澱與乾澀問題。
暗沉、敏感度問題有望解決 3大療程助改善女性私密困擾若是想要改善小陰唇肥厚的問題，何于甄醫師說明，醫事人員會先判斷造成小陰唇肥厚與凸出的原因，若為大陰唇萎縮所導致的小陰唇凸出的問題，現在的改善方式為透過抽取腹部與大腿內側的脂肪，經過離心純化後，運用脂肪槍填補至萎縮的大陰唇部位，進行改善。
▲萊佳形象美學診所何于甄醫師指出，除了透過療程改善之外，日常生活、飲食習慣、術後保養也是缺一不可。
若是小陰唇肥厚造成的外露問題，則會依照病患對於陰唇外觀的要求，搭配專業的評估，運用手術的方式，將肥厚的組織進行切除縫合進行改善，而相較於傳統手術方式，新式的手術方式採用「三角楔型」的切口，除了能夠縮小手術傷口外，也能降低疼痛感，提升術後的恢復期。
而私密處的暗沉與敏感度問題，何于甄醫師表示，如果想要改善暗沉問題，可以施作雷射療程提升粉嫩與淡化黑色素，其次，可以運用注射玻尿酸、PLT的填補在G點的位置，來提高敏感度與改善乾澀的問題。
事實上，無論是私密處暗沉、陰道乾澀、小陰唇肥大等，在醫學發達的現代，都能依照狀況的輕重程度，透過侵入性與非侵入性的療程進行改善，何于甄指出，專業的醫師會依據病患的主訴症狀，給予療程上的建議，除了透過療程改善之外，日常生活、飲食習慣、術後保養也是缺一不可。
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