聯發科激勵！台股有望再添千金　布局半導體ETF掌握復甦行情

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聯發科11月營收達430.71億元，月增0.61%、年增近2成，站上近14個月以來高點。累計前11個月營收3897.66億元，年減23.59%。法人指出，聯發科受惠與雲端服務供應商（CSP）合作之自研特殊應用晶片（ASIC）業務，另在手機品牌推動下，旗艦晶片天璣9300出貨量將達1200萬顆以上，看好聯發科表現。
聯發科迎來利多，連續兩天股價氣勢如虹，今日大漲40元，收在1040元，漲幅4%，也帶動其他IC設計族群，像是晶豪科、旺玖、太欣、類比科、茂達、普誠、敦泰、虹冠電漲幅4到8%之間。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，半導體產業自第四季開始庫存陸續回補，加上消費性產品PC、手機受惠於生成式AI加持，可望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢，預期半導體產業在近2年存貨調整期即將進入尾聲下，將於2024年迎來曙光。
張圭慧說，IC設計受惠於AI所帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP蓬勃發展，AI應用端陸續問世，助攻ASIC（特殊應用積體電路）趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級。
2024年展望樂觀，手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期，半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，預期2024年產業規模將由負轉正，達13%到22%雙位數年增長，可望為大盤再添千金。
整體來看，張圭慧認為，台灣半導體產業長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股等仍為明年投資主軸，將持續扮演未來台股攻堅角色，因此仍然值得投資人中長線投資、分批承接，以掌握產業復甦行情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。