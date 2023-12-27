台灣染織文化創意協會訪新莊

台灣染織文化創意協會成立至今已七年有餘，會員遍布臺灣各地，每位會員均在各個地方致力於發展臺灣在地的植物染色或織作工藝。此次為協會成員共同聯展，即日起至2024年01月09日，於新莊文化藝術中心藝術廳展出。
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天然染料的使用反映了人們對自然的尊重和依賴，許多天然染料需要從自然中提取，會員就近取得染色植物，將植物的原色染在棉、麻、絲、毛等天然纖維上後創作， 因為使用的染色植物大多也是藥用植物，民間更有「見青就是藥」之俗諺，因此有了名為「藥武揚威染織創作展」構思，一群愛好天然染織的夥伴們，竭盡心力於發展臺灣在地植物的染色與創作，是希望這項傳統的技藝與古老的智慧，在這現代科技迅速發展的生活中，注入一股溫暖慢活的彩色力量，一絲一縷的賦予植物新的生命。這種文化的保護和尊重自然的態度有助於創造一種更加平衡和有意義的生活方式，真正的融入生活美學與藝術，將生活藝術化又能保有那份天然與自在，是種幸福也是一種喜悅。
展出內容包含服飾、包袋、絲巾、抱枕、門簾、茶席及各式織品等等創作，展場共同創作區一直是協會會員展現合創、合作、合樂的夢想與希望。染材展示區能帶給大家一場另類的藥草浴，享受視覺感官同時，也能認識到染色植物的藥理與功效。歡迎市民朋友把握展期蒞臨觀展，一同發現新北之美。