侯友宜提告賴清德等5人 林楚茵：只敢濫訴卻不公開合約
民進黨近來猛攻國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑租金爭議，對此侯競辦副執行長謝政達今（27）日與律師赴台北地檢署控告民進黨主席賴清德、祕書長許立明、民進黨發言人林楚茵、立委吳思瑤及候選人何博文5人違反《選罷法》，意圖使人不當選。對此林楚茵反嗆，提告不是遮羞布，無法轉移焦點，只敢用濫訴浪費司法資源，卻不公開完整合約，只想掩蓋剝削學生的事實！
記者陳威叡／台北報導
對於遭侯友宜提告違反《選罷法》，林楚茵反嗆，提告不是遮羞布無法轉移焦點，侯友宜別逃避公開完整新壽合約，而面對凱旋苑學生的怒吼，侯友宜只敢用濫訴浪費司法資源，卻不公開完整合約，只想掩蓋剝削學生的事實。
林楚茵表示，侯友宜口口聲聲居住正義，卻只在乎自身金錢利益，身為總統候選人本來就要受到社會大眾最高程度的道德檢視以及評價。而凱旋苑產權歸屬至今仍然說不清、講不明，分割成103個門牌也都是事實。
林楚茵指出，自己早上在記者會出示的資料都是有憑有據，提問現在一提都沒得到回答，包括婚後才成立公司蓋宿舍，但卻要凹是遺產？侯友宜從學生身上榨取多少錢？侯友宜一戶一門牌逃了多少稅？請侯友宜親自面對社會各界的質疑，「別想聲東擊西轉移焦點！」
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。