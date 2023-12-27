台股蓄勢挑戰萬八關卡！學者示警：有點背離基本面

台股距離2023年封關步入倒數階段，今（27）日指數上漲139.77點，收在17891.5點，續創今年收盤新高，蓄勢挑戰萬八關卡。中央大學台經中心調查的消費者信心指數中，「投資股票時機」的信心指數，是所有指數中成長最多的，對此，學者吳大任示警，台股背離基本面，且若出口未見復甦，恐衝擊企業基本面，進而反映在股價上，民眾應謹慎看待投資。
記者鄭妤安／台北報導
中央大學台經中心公布，12月消費者信心指數為70.06點，較上月小幅上升0.66點，續創去年5月以來新高，其中上升最多的指標為「投資股票時機」。
消費者信心指數（CCI）低於100榮枯線表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。「投資股票時機」為53.14點，月增2.75點。
台股近期時數不斷創高，多名分析師認為，年底前可望站上萬八，不過吳大任表示，受到出口疲弱影響，企業今年營收與去年相比有些落差，股價表現卻不錯，直言「有點背離基本面」，明年是否能持續好表現，有很大的不確定性。
吳大任接著說明，美國經濟成長仰賴消費支撐，然而，家庭、信用卡債務節節攀升，恐影響美國家庭消費能力，進而影響台灣出口，若出口表現持續低迷，恐衝擊企業基本面，接著反映在股價上，故民眾應謹慎看待投資市場。