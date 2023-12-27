府中15「我心所願」主題影展

府中15於1、2月推出「我心所願」主題影展，精選國內外影展片包含《冰島出任務》、《廢校大作戰》和《瘋狂喜劇家》等作品，藉由影像祈福未來一切心之所願。
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《冰島出任務》以飛行恐懼症為題材串聯人物故事，展開驚奇不斷的公路旅程，是一部探尋生命意義的荒誕喜劇。坎城影展《廢校大作戰》，導演以輕快調性，描繪傳統小學面對設備新穎學校的挑戰，決定改以「綠色教學」作為學習目標，引發觀念衝突的趣味。影展片《瘋狂喜劇家》改編諾貝爾文學獎得主路易吉皮蘭德洛的故事，導演融入大量主觀、虛構情節，以全新視角鋪陳主角的戲說人生。紀錄片《米其林主廚：百年的滋味》表現疫情非常時期，透過美食傳遞幸福的主廚，自我挑戰實踐夢想的故事。
「新春特映」單元選映兩部以舞蹈為主題的新片：《舞者2：舞影隨形》記錄疫情期間，一群身心障礙舞者面對大自然和公共空間，揮灑想像力的互動藝術創作；《深山裡的舞蹈課》記錄來自花蓮的舞蹈家，義務教導偏鄉原住民孩童從舞蹈比賽獲取自信與堅持的勵志故事。《台灣紳士》、《菲達蒂的小套房》分別以菲律賓和印尼移工參加選美比賽及創業築夢作為敘事主軸，表現其自我認同與思念家園的牽絆。另「新片速遞」首映日本古裝喜劇《大名倒產》，本片美術設計相當考究，且節奏明快內容以古諷今；柏林影展新世代單元開幕片《神經一家親》改編自國際暢銷小說，導演以詼諧感人手法，描繪一個特殊家庭的成長故事。
焦點影人單元推出金獎影帝郭富城：出道近四十年，常在影視作品詮釋不同角色，本期安排四部近年代表作，懸疑驚悚《秘密訪客》、動作犯罪題材《斷網》、史詩傳記警匪片《風再起時》與系列類型片《掃毒3:人在天涯》，並於2月3日邀請知名影評人膝關節出席映後講座，從媒體和影評觀察視角，解析郭富城的表演能量。主題影展票券已於12月20日啟售，凡觀賞當期電影憑一張電影票根即可獲得1點，有機會獲得由黑川先生贊助提供的【潔膚露旅行裝】。詳情與各場次資訊請洽府中15官方網站。