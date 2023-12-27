十三行博物館跨年聽音樂、拿好禮

「閃耀新北．圈起1314跨河煙火」元旦假期將在淡水河兩岸閃耀登場，位於八里端的十三行博物館推出「考古圈起來」系列活動呼應跨年歡樂氣氛，12/30起至1/1舉辦「New轉好運－玻璃珠祈願手鍊」DIY體驗、「音樂文化層」Party。位在左岸的「好厝邊」八里福朋喜來登酒店更熱情贊助住宿券及餐券，讓連假期間來十三行參觀的遊客試試手氣，迎接2024的到來。
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元旦連假期間天天開館，12/31當天配合煙火施放，延長營運時間至晚上9點。12/30下午兩點開始的「音樂文化層」Party，由具有豐富玩團經驗的黑膠收藏達人「DJ兩星半」打頭陣，播放台灣南島語族與亞洲不同地區的傳統及流行音樂，帶來嶄新的聽覺刺激，接著上場的是由阿美族青年組成的「偏執狂樂團」，唱出都市原民青年人生中各階段的故事。壓軸由「西尤島融合樂團」擔綱，團長吳欣澤為噶瑪蘭族人，透過印度西塔琴與人聲吟唱，傳遞古老神話與傳說故事。
十三行博物館羅珮瑄館長表示，12/30-1/1連假期間限定活動，「New轉好運－玻璃珠祈願手鍊」DIY以繽紛多彩的玻璃珠呈現十三行文化跨海貿易的特色，祝福自己在新的一年能夠「圈」起好運，每日上午11時、下午2時以及3時30分3個場次，各場次名額20位，體驗費60元，採現場及電話預約報名。
連假期間來十三行，不但有得看、有得聽、有得玩，還有大禮可以抽。八里福朋喜來登酒店大方贊助雙人房住宿券以及自助餐券做為抽獎好禮，12/30-1/1只要在博物館大廳與「考古圈起來」大相框合照，並將相片上傳至「新北市立十三行博物館」官方粉專指定貼文，即可獲得抽獎資格，歡迎大家元旦假期一起來新北玩。