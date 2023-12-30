桃園跨年活動2024／動力火車開場　演唱會卡司、交管、煙火一次看

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◼地點：桃園高鐵站前廣場 (桃園市中壢區高鐵站前路)
◼時間：2023年12月31日19:00-2024年1月1日 00:30
◼12月31日7點開場卡司就是動力火車！
🟡桃園跨年晚會演唱卡司名單、出場順序
19:00 動力火車→19:25 丁噹→19:55 黃偉晉→20:20 熊仔→20:40 BOOM！怪物星人→21:05 瑪菲司→21:20 田亞霍→21:40 Karencici→22:00 洪暐哲→22:15 J.Sheon→22:35 陳昊森→23:00 閻奕格→23:30 N.Flying 柳會勝、李承協。
🟡線上直播免費看：
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🟡電視轉播第幾台
CH38 年代 MUCH 台
MOD 壹電視綜合台
🟡桃園跨年晚會交通資訊
◼免費接駁車：
●紅線：桃園火車站後站→高鐵桃園站月台(直達會場)，12/31下午18：00開始發車
●綠線：中壢元化路→機捷A22老街溪站下車，轉搭機捷至A18高鐵桃園站，12/31下午18：00開始發車
◼市區公車：170、171、206D、208、302、707、5087
◼機場捷運：112年12月31日上午06：00至113年1月1日晚間23：00，共41小時不休班服務。目前機場捷運共22站，起點A1台北車站，終點A22老街溪站，途中行經，台北、新北與桃園，歡迎沿線民眾搭乘機捷至A18高鐵桃園站，即可抵達跨年晚會會場。
◼自行駕車民眾：規劃汽、機車免費停車區及開放會場周邊部分道路紅黃線停車。此外，會場周邊也有許多公民營收費停車場，民眾駕車免煩惱。
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