台北跨年活動2024／華沙、徐佳瑩演唱會！101煙火轉播、交通管制

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時間：2023年12月31日19:00～2024年1月1日01:00
地點：台北市民廣場
◾️ 主持：金鐘獎最佳綜藝節目主持人Lulu黃路梓茵，與《食尚玩家熱血48小時》主持團隊朵拉、威廉、風田攜手共同主持
◾️ 卡司：南韓女團MAMAMOO成員華莎、金曲歌王歌后韋禮安、盧廣仲、徐佳瑩外、八三夭、動力火車、Julia 吳卓源、盧廣仲、HUSH、Matzka、麋先生、Mavis瑪菲司、未來少女－日光之橙、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影、幽靈水晶、IT BOYZ等；人氣樂團「告五人」壓軸表演。
◾️ 亮點：台北101跨年煙火秀，今年主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」，總長規劃300秒，共施放約16000發，今年首度採用日本彩色煙火，萬眾矚目。
◾️ 電視轉播：TVBS、公視、TVBS精彩台（MOD）
◾️ 線上轉播：LINE TV、LINE TODAY、公視+、CATCHPLAY+、TVBS新聞網、TVBS NEWS YT、TVBS FB
◾️ 交通管制：
捷運市政府站地下連通道、捷運台北101/世貿站4號出口連通道、微風信義百貨地下連通道、信義商圈空橋，12月31日21時起管制。
第1階段：12月31日19時至20時，管制區域包含松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北及逸仙路與基隆路以東。管制區域內車輛只出不進。
第2階段：12月31日20時至22時，擴大範圍至逸仙路及仁愛路，基隆路車行地下道開始管制。
第3階段：12月31日22時至1月1日3時，擴大範圍至光復南路以東、忠孝東路以南、信義路莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西；信義快速道路可出城，進城車輛僅能右轉松德路、左轉市府路管制。
停車管制：光復南路、忠孝東路、信義路、松仁路及松智路管制範圍內之路邊汽、機停車格皆於12月31日17時至1 月1日3時禁止停車（將視交管解除提前解除停車管制），以散場接駁公車集結路段、救護站使用需求及主要幹道為優先拖吊路段，其餘路段如有特殊狀況，轄區分局視現場狀況執行拖吊。
YouBike 2.0營運管制：光復南路、忠孝東路、信義路、松仁路及松智路管制範圍內之YouBike 2.0站位於12月31日17時至1 月1日3時暫停營運，
管制期間導引停車場站為富台公園(2.0)、松山家商(2.0)、臺北醫學大學(2.0)、捷運大安站2/4 號出口(2.0)、龍門廣場(2.0)，共6 站。
◾️ 散場資訊：
1.台北捷運：
(1)台北捷運跨年連續營運42小時不收班(小碧潭支線及新北投支線營運至12月31日24時) 。
(2)貓纜行駛時間至1月1日2時；行駛貓空地區公車小10末班車延長至1月1日1時發車、棕15末班車延長至1月1日1時30分發車。
2.散場接駁公車：路線有3條，服務時間為1月1日0時至1時30分。
(1)往「捷運忠孝新生站」：於仁愛路與延吉街口搭乘。
(2)往「捷運公館站」：於基隆路與信義路四段450巷搭乘。
(3)往「木柵、景美地區」：於松德路與信義路口搭乘。
📌2024新北「閃耀新北圈起1314跨河煙火」
時間：2023年12月31日15:00～21:00
地點：淡水漁人碼頭廣場
◾️ 主持：黃燈輝、曾子余、梁舒涵
◾️ 卡司：許富凱、溫嵐、趙詠華、林俊逸、馬念先、板凳樂團、原子少年U:NUS、B.T.O.D X 梁舒涵、鄭怡、OPEN!家族
◾️ 亮點：全台最早於晚間8:23就施放2萬發、總長13分14秒的海景煙火！淡水觀海長堤周圍淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園都是最佳觀賞地點。將以「大河」、「大橋」為視覺設計，還結合明年生肖龍年的「大龍」光束，震撼感官饗宴，而且數量可是歷年以來最多的一次！
◾️ 交通管制：漁人碼頭活動會場當日下午16時至晚間23時進行交通管制，中正路二段 51 巷與中正路一段 87 巷8弄至港區內列為行人徒步區，腳踏車禁止進入(包含牽行)，一般車輛僅能從觀海路第二出入口進出。
淡水、八里兩端活動會場道路範圍將依現場車流及行人量進行彈性交通管制，漁人碼頭內停車場滿載後即禁止車輛進入，淡水及八里端活動周邊停車場亦實施滿載及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場。
活動當天上午10時起至晚間24時，YouBike輕軌沙崙站及輕軌漁人碼頭站均暫停營運；公車紅26動線下午16時起調整為淡海路左轉中正路二段50巷，取消雙邊停靠「淡水魚市」、「漁人碼頭」、「輕軌漁人碼頭」、「淡海中正路口」、「淡海」等5站。「淡水拖吊場」、「天生國小」、「淡江新村」、「世界觀」等4站則改為單邊停靠(取消往捷運淡水站方向站位)。
可搭乘捷運淡水線至淡水站步行或轉乘紅26公車，亦可搭乘至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；而前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘捷運中和新蘆線至蘆洲站轉搭704公車或捷運淡水線至關渡站轉乘紅22及紅13公車到八里。
◾️ 散場資訊：淡水、八里兩端會場周邊捷運和公車都將配合加開班次已加強疏導，淡水公車紅 26 則不停靠「重建街口站」，另外八里端開車民眾請儘量利用台64線往市區行駛，避開龍米路一段及成泰路三段等易壅塞路段。
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