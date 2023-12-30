高雄跨年活動2024／謝金燕、玖壹壹夢時代壓軸　交管煙火直播整理

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📌活動資訊
地點：高雄前鎮區夢時代前
時間：2023年12月31日 18：30開始
官網：ttps://kaohsiung2024.tw/
📌卡司陣容
主持：浩角翔起、莎莎
卡司與演出順序：NeaR Band 你家附近的阿伯➠OPEN ! Pride Of Kaohsiung➠ANGIE安吉、林茶曦、徐障翔➠洪佩瑜➠OZONE➠PINK FUN➠影子計劃➠康士坦的變化球➠家家➠吉那罐子楊淑喻➠大象體操➠鼓鼓思緯➠蕭秉治➠滅火器FireEx. ➠孫盛希➠Jeff Satur 羅杰夫➠韋禮安➠謝金燕➠倒數+亞灣跨年花火➠玖壹壹
演出陣容囊括金曲、創作、樂團、偶像等多元領域，獨家卡司有「姐姐」謝金燕睽違6年重返高雄跨年舞台，而Jeff Satur羅杰夫更是祭出海外跨年首秀，而韋禮安會帶來人氣金曲與新歌、Ozone開唱新歌《陪你Sha La La》，孫盛希更大方開放歌迷點歌；蕭秉治則與鼓鼓呂思緯組成限定團體GX，帶來獨家表演，演出勢必精彩可期。
📌電視轉播：
民視
民視第一台
📌線上轉播：
高雄市政府 facebook
民視綜藝娛樂YouTube
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四季線上
中華電信MOD
HamiVideo
📌交通管制
配合舞台搭建，12/21起 ► 時代大道（中山路至成功路段）封閉禁止通行，跨年(12/31)當天15:00~隔天(1/1)1:30，復興三路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東。
📌大眾運輸
捷運：紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場，紅線加密3分鐘一班；橘線加密6分鐘一班，末班車於1/1凌晨2: 00發車
輕軌：12/31下午5: 00後，C4凱旋中華站、C5夢時代站 配合人流管制。要利用輕軌進出會場的民眾，請由 C3前鎮之星站或 C6經貿園區站上下車，以確保熱區人潮安全。重點區間班距6分鐘一班，末班車於1/1凌晨1:30發車
公車：行駛中華及舊凱旋路公車(205、168、紅12、214)實施改道。70、紅 3及紅9延長營運至凌晨 1: 00
台鐵：延長營運時間到1/1凌晨2: 30，於1/1凌晨0: 00起增開北上 2班次（往台南、嘉義）及南下3班次（往屏東、潮州）區間車
Ubike：管制區內將有7處站點暫停營運
🚌詳細交通資訊
➣https://psee.io/5h8aqy
🔴2024高雄跨年晚會驚喜彩蛋「亞灣跨年花火」
📌時間地點
時間：12/31跨年倒數後
地點：90期市地重劃區
📌最佳觀賞點
最佳觀賞點為時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園與前鎮之星
📌安全須知
12/30 08:00後封閉花火施放區域禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近
📌煙火亮點
長達長度240秒（4分鐘）火花，象徵迎接美好的2024年，每天分分秒秒都精彩燦爛
最大8吋、超過7千發高空花火點亮港灣，夢時代摩天輪燈光也將用天團的代表色彩虹應援
在天團Coldplay浪漫歌曲 《A Sky Full of Stars》的背景音樂下迎接嶄新2024，如同Coldplay在高雄演唱會上說的，If you want love, be Love.
🔴「2024 紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火
義大世界跨年煙火秀邁入第15年，本次「2024 紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火，將在2024年1月1日凌晨0點，施放999秒大型藝術煙火。跨年當天下午4點30分至晚上8點，還會舉辦「義大跨年星光趴」，邀請卡司卓義峯、符瓊音、盧學叡精彩開唱。
📌時間地點
施放時間：2024/1/1 00:00
施放地點：高雄市大樹區義大世界
📌免費接駁資訊
進場接駁：12/31 18:00-23:00
進場乘車處：仁武接駁點-全聯仁武水管店前/水管路中正路口
散場接駁：2024/1/1 00:20起
散場乘車處：義守大學旁第一停車場
高雄捷運 12/31跨年夜延長營運，末班車將於2024/1/1 02:00由端點站發車。
自駕前往注意進散場管制時段、七大管制點、停車場位置動線，行經義大二路南下快車道工區，請減速慢行，並依現場動線遵行。
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