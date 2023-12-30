花蓮跨年活動2024／畢書盡、品冠陪倒數　卡司順序、交管煙火一覽

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時間：2023年12月31日17:00～2024年1月1日01:00
地點：花蓮市東大門廣場
◾️卡司出場順序：吸血蚊子、柏霖 PoLin、Shawn尚融、大Q秉洛、Boon Hui Lu 文慧如、阿蘭 AC、RealLife、九九 Sophie Chen、李東軒 Austin、GodØne、芮鯊 RapShark、小卡比、UZ 秦宇子、周予天、品冠、理想混蛋（倒數前）、畢書盡（倒數後）
◾️電視轉播：MTV台、台視綜合台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立戲劇台
◾️網路轉播：三立電視YT、三立新聞網YT、Vidol YT
◾️煙火亮點：現場長達300秒的跨年煙火更將展現前所未有的壯觀視覺效果，整體施放寬度達到驚人的200公尺，效果將延伸至600公尺的高空，結合多種變色煙火與施放節奏，和觀眾一同迎接新年的到來。
◾️交通管制：花蓮太平洋觀光節跨年演唱會活動將從12月31日下午5點至隔日凌晨1點於東大門廣場周邊實施交通管制，管制路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。
◾️交通資訊：為免屆時人潮車潮壅塞，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具至會場，可到花蓮火車站前站的花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運1129/1132/1136/1139、太魯閣客運301路線，於「中華站」下車後步行至東大門廣場。
◾️抽獎活動：12月30日至31日兩天在花蓮縣內店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票或是蓋有統一編號店章的收據，於演唱會期間（12月31日晚間6點至凌晨零時零分）可至「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會大會服務台，每1張發票或是蓋有統一編號店章的收據可兌換1張摸彩券(金額不累加)，獎品有iPad平板、任天堂Switch、Dyson吹風機等獎項。
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