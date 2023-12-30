平價鐵板燒別只吃大埔！「中部神店」被封小夏慕尼　老饕改吃這間

台南跨年活動2024／金世正、卡莉怪妞超強卡司　煙火、交管懶人包

▲今年台南好Young跨年晚會表演卡司巨星雲集，包括韓國實力派歌手兼演員金世正，活動時間／地點、主持人、卡司完整陣容、轉播、交通管制懶人包一次看。（圖／ONINN ASIA）（圖／ONINN ASIA）
▲今年台南好Young跨年晚會表演卡司巨星雲集，包括韓國實力派歌手兼演員金世正，活動時間／地點、主持人、卡司完整陣容、轉播、交通管制懶人包一次看。（圖／ONINN ASIA）（圖／ONINN ASIA）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024台南好Young跨年晚會舉辦雙跨年場，在永華市政中心、新營南瀛綠都心公園皆有跨年晚會，其中永華市政中心除了將釋放長達3分鐘的煙火秀外，今年晚會表演卡司也是巨星雲集，包括被封為「日本Lady Gaga」的卡莉怪妞、韓國實力派歌手兼演員金世正、韓國男團VERIVERY，還有倒數後的壓軸男團五堅情，活動時間／地點、主持人、卡司完整陣容、轉播、交通管制懶人包一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌2024台南好Young跨年晚會

時間：2023年12月31日18:00～2024年1月1日01:00
地點：永華市政中心西側廣場

演唱會卡司：金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光

主持人：吳建恆、  徐凱希Cathy

▲「2024台南好Young跨年」演唱會完整卡司。（圖／翻攝自台南市政府官網）
▲「2024台南好Young跨年」演唱會完整卡司。（圖／翻攝自台南市政府官網）
◾️電視轉播：TVBS 歡樂台

◾️網路轉播：TVBS NEWS YT、臺南Today臉書、臺南市長黃偉哲FB

◾️煙火亮點：釋放長達3分鐘的高空煙火，呼應跨完年後就邁入台南400的第一刻，其中有400發是染色煙火，除了有紅色愛心意象，另外也融入明年生肖龍年，宛如一條飛龍在天的「台龍飛凌霄，福氣龍總來」，總共近3千發的煙火，3分鐘的絢爛時光共同迎接2024年。

◾️交通管制

道路全線雙向封閉：12/31(日)13時 - 1/1(一) 2時
1、中華西路北上車道禁止左轉建平16街及安平路
2、建平路南下車道至建平11街口僅可左右轉
3、府前路西向車道至建平路禁止左轉
4、府前路(府前4街至建平路)東向車道禁止通行。

轉向管制：2/31(日)13時 - 1/1(一) 2時
1、中華西路北上車道禁止左轉建平16街及安平路
2、建平路南下車道至建平11街口僅可左右轉
3、府前路西向車道至建平路禁止左轉
4、府前路(府前4街至建平路)東向車道禁止通行。

▲「2024台南好Young跨年」活動周邊／交通管制圖。（圖／翻攝自台南市政府官網）
▲「2024台南好Young跨年」活動周邊／交通管制圖。（圖／翻攝自台南市政府官網）
◾️離場管制：12/31(日)20時 - 1/1(一) 2時
1、東西南榕大道機車離場請右轉永華路，至建平路口待轉
2、建平路機車請順向往南離場
3、府前4街車輛請於府前路右轉建平路

◾️交通資訊：免費接駁車平均每15分鐘1班或人滿發車，台南火車站(北門派出所前) → 南島路 → 步行3-5分鐘至活動會場。進場時間 12/31(日)18:00；散場時間 12/31(日)18:30-1/1(一)01:30末班車。

▲「2024台南好Young跨年」離場管制。（圖／翻攝自台南市政府官網）
▲「2024台南好Young跨年」離場管制。（圖／翻攝自台南市政府官網）
▲「2024台南好Young跨年」交通懶人卡。（圖／翻攝自台南市政府官網）
▲「2024台南好Young跨年」交通懶人卡。（圖／翻攝自台南市政府官網）
📌南瀛跨年晚會
時間：2023年12月31日19:00～2024年1月1日00:00
地點：新營南瀛綠都心公園

◾️演唱會卡司：艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、康康、張羽靚、六庫樂團。

◾️主持人：DJ丹尼斯

◾️交通管制：12/30(六) 20時 - 1/1(一) 1時，中正路(民治路-綠川北街)靠公園側路邊停車格

▲台南好Young 南瀛跨年演唱會，交通懶人包。
▲台南好Young 南瀛跨年演唱會，交通懶人包。（圖／翻攝自運轉台南好交通）
▲台南好Young 南瀛跨年演唱會，交通懶人包。
▲台南好Young 南瀛跨年演唱會，交通懶人包。（圖／翻攝自運轉台南好交通）
【2024台北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮跨年活動集合】

台北跨年活動2024／華沙、徐佳瑩演唱會！101煙火轉播、交通管制

桃園跨年活動2024／動力火車開場　演唱會卡司、交管、煙火一次看

台中跨年活動2024／JESSI陪倒數、周湯豪壓軸　交管煙火直播整理

台南跨年活動2024／金世正、卡莉怪妞超強卡司　煙火、交管懶人包

花蓮跨年活動2024／畢書盡、品冠陪倒數　卡司順序、交管煙火一覽

高雄跨年活動2024／謝金燕、玖壹壹夢時代壓軸　交管煙火直播整理

跨年超商優惠！全家今起美式、拿鐵買1送1　7-11美式25元喝到元旦

跨年超商美式30元！全聯鮭魚輪切60元　元旦茶葉蛋、衛生紙買1送1

2024跨年限2天！超商寄杯咖啡「20杯666元」　今起美式2杯66元

2024元旦優惠！星巴克咖啡免費200組　百貨福袋1折、手搖飲買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選