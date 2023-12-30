台南跨年活動2024／金世正、卡莉怪妞超強卡司　煙火、交管懶人包

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時間：2023年12月31日18:00～2024年1月1日01:00
地點：永華市政中心西側廣場
演唱會卡司：金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光
主持人：吳建恆、 徐凱希Cathy
◾️電視轉播：TVBS 歡樂台
◾️網路轉播：TVBS NEWS YT、臺南Today臉書、臺南市長黃偉哲FB
◾️煙火亮點：釋放長達3分鐘的高空煙火，呼應跨完年後就邁入台南400的第一刻，其中有400發是染色煙火，除了有紅色愛心意象，另外也融入明年生肖龍年，宛如一條飛龍在天的「台龍飛凌霄，福氣龍總來」，總共近3千發的煙火，3分鐘的絢爛時光共同迎接2024年。
◾️交通管制
道路全線雙向封閉：12/31(日)13時 - 1/1(一) 2時
1、中華西路北上車道禁止左轉建平16街及安平路
2、建平路南下車道至建平11街口僅可左右轉
3、府前路西向車道至建平路禁止左轉
4、府前路(府前4街至建平路)東向車道禁止通行。
轉向管制：2/31(日)13時 - 1/1(一) 2時
1、中華西路北上車道禁止左轉建平16街及安平路
2、建平路南下車道至建平11街口僅可左右轉
3、府前路西向車道至建平路禁止左轉
4、府前路(府前4街至建平路)東向車道禁止通行。
◾️離場管制：12/31(日)20時 - 1/1(一) 2時
1、東西南榕大道機車離場請右轉永華路，至建平路口待轉
2、建平路機車請順向往南離場
3、府前4街車輛請於府前路右轉建平路
◾️交通資訊：免費接駁車平均每15分鐘1班或人滿發車，台南火車站(北門派出所前) → 南島路 → 步行3-5分鐘至活動會場。進場時間 12/31(日)18:00；散場時間 12/31(日)18:30-1/1(一)01:30末班車。
📌南瀛跨年晚會
時間：2023年12月31日19:00～2024年1月1日00:00
地點：新營南瀛綠都心公園
◾️演唱會卡司：艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、康康、張羽靚、六庫樂團。
◾️主持人：DJ丹尼斯
◾️交通管制：12/30(六) 20時 - 1/1(一) 1時，中正路(民治路-綠川北街)靠公園側路邊停車格
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