台中跨年活動2024／JESSI陪倒數、周湯豪壓軸　交管煙火直播整理

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🟡主持人：阿Ken、蔡尚樺
🟡卡司：JESSI、周湯豪、盧廣仲、黃明志、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬、阿跨面、艾蜜莉、比杰、張若凡、蓋兒Gail、晨悠、幻藍小熊。
🟡轉播直播列表
📍電視頻道：CH30 三立都會台、CH20 台中資訊台、CH7 台視、CH44 高點綜合台
📍MOD：三立綜合台
📍海外：三立國際台
📍數位：MyVideo、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube
📍廣播：好事903電台
🟡交通管制：活動會場周邊將分三階段進行道路管制，禁止一般車輛進入
📍第一階段：管制時間自12月30日早上8時至1月1日早上6時，為第二轉播現場轉播設備撤收作業需求，中科路(敦化路至大鵬路)將於活動前進行管制。
📍第二階段：管制時間自12月31日早上8時至1月1日凌晨2時，為煙火施放管制區，管制路段為凱旋路(經貿五路至大鵬路)、凱旋七路及凱旋六街等路段。
📍第三階段：管制時間自12月31日中午11時至1月1日凌晨2時，為確保會場周邊交通及接駁車運行順暢，凱旋路、敦化路及大鵬路等周邊道路將進行管制，
🟡停車資訊：會場南北側規劃7處汽車停車場，包含經貿6、經貿8、創研22、創研26等。今年首度推出專屬「2024台中跨年會場周邊停車場」的停車導引系統，上網即能查詢剩餘車格及導航服務。
📍由國道1號及台74方向：建議將車輛停放於經貿6或經貿8停車場，再轉乘水湳線前往會場。
📍由市區方向來：建議將車輛停放創研22或創研26停車場後，步行前往會場。
🟡大眾運輸系統：捷運與市公車延長收班時間到1日凌晨。
推出市府線、松竹線、水湳線3條交通接駁路線，會場周邊並設人行通廊沿途指引。晚會活動期間部分公車路線配合路段管制取消停靠，其中公車25路取消停靠凱旋敦化路口、綠4取消停靠大鵬新城。
📍接駁公車：從31日下午5點半開始發車、離場時間最晚到1日凌晨1點半
✔️捷運市府站外的市府線，之後依循指標轉搭接駁車
✔️台鐵松竹車站外的松竹線，之後依循指標轉搭接駁車
✔️民眾搭乘高鐵可轉乘捷運至市府線、搭台鐵可在松竹車站下車，之後轉搭接駁車。
✔️包括23、54、82延、108、300、303、304、305、525及綠1等公車路線當天也都配合跨年活動加班班次，
📍捷運：從12月31日早上10點到晚上10點調整班距每8分鐘發車1班、晚上10點以後則每6分鐘發車1班。捷運文心櫻花站或文華高中站>文心路>干肅路>中科路>公園內步道>會場
📍微笑單車
周邊公共自行車租賃站點包含「經貿五僑大八街口站」、「觸覺體驗區(經貿五路)站」、「自我體驗區(僑大八街)站」、「敦化凱旋路口站」及「中央公園(遊客服務中心)站」將暫停營運，並於外圍點位加強調度。
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