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VTuber年度盛事！台日40位知名VTuber攜手演唱　陪粉絲共度跨年夜

▲由日本個人勢VTuber社團GuildCQ所屬的薬袋アルマ（Minai Aruma）所舉辦的年度盛事「國際VTuber紅白歌合戰 2023」將於12月31日下午五點熱鬧展開。（圖／主辦單位提供）
▲由日本個人勢VTuber社團GuildCQ所屬的薬袋アルマ（Minai Aruma）所舉辦的年度盛事「國際VTuber紅白歌合戰 2023」將於12月31日下午五點熱鬧展開。（圖／主辦單位提供）

記者徐筱晴/綜合報導

隨著虛擬偶像（VTuber）越來越為人所知之後，活動形式也越來越多樣，不僅能夠陪伴大眾「線上散步」，還能夠「一起過年」。由日本個人勢VTuber社團GuildCQ所屬的薬袋アルマ（Minai Aruma）所舉辦的年度盛事「國際VTuber紅白歌合戰 2023」，邀請40位台日VTuber要用歌聲與粉絲們一同迎接2024年到來。

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由薬袋アルマ所舉辦的「國際VTuber紅白歌合戰 2023」號召台灣、日本各15位知名歌唱系VTuber，一起攜手合作，為大家演唱自己的拿手歌曲，可以由觀眾投票決定自己最喜歡的組別。除了有演唱橋段之外，還有6位VTuber的公募影片，及各式抽獎活動，陪伴著觀眾們共渡跨年夜。

另外，官方再度公開了來賓名單，除了先前已經亮相的久遠たま、紅記えり、塔芭絲可、洛可洛斯特、兔姬5名嘉賓之外，第二波更邀請到個人勢超過十萬訂閱的Aoi Hinamori、子午計畫新人澪Rei和煌Kirali。

「國際VTuber紅白歌合戰 2023」將於12月31日下午5時展開，節目全程會由薬袋アルマ以及黑銀夜烏一同使用中日雙語主持，讓台灣與日本觀眾雙方都能享受這場音樂盛事，加深VTuber圈內的國際交流。


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