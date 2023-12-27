期末考壓力大！政大首屆「發呆比賽」、70人躺草皮挑戰放空1小時

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「送給身體60分鐘，跟它說聲辛苦了。」陳天奉說，有感於政大學生正處於期末課業壓力下，加上文山區晴雨不定的天氣，以及都市步調匆促，難以得到充分的喘息空間，故舉辦此活動，希望能藉發呆大賽的形式，來提倡「適度休息」的宗旨，讓參賽者得以沉澱及重整心靈，也有助於身心健康之理念實踐於校園。
政大指出，「發呆大賽」的遊戲規則是自備瑜珈墊、野餐墊，或直接躺在柔和草地上，參賽者們以最舒適的姿勢度過這60分鐘，期間不得說話、飲食、睡覺、使用電子產品，或做出除生理反射外之動作，以達到真正「放空」的身心靈狀態。不少參賽者不敵瞌睡蟲，直接躺地熟睡，也算是另類的放鬆，然而仍有部分選手堅持至最後一刻，過關成為本屆發呆大賽的優勝者，開心地與獎牌合影留念。
政大表示，首屆發呆比賽得到許多單位的支持，包括社會實踐辦公室、國合處及社創中心提供資金、場地與設備，也獲得周邊木柵在地店家熱情贊助抽獎的品項。
陳天奉戳，感謝所有的支持單位，讓活動得以圓滿舉行，藉由舉辦這場比賽串接學生與周邊鄰里讓關係更緊密，也是大學社會責任的具體實踐。
有不少學生敲碗要報名下一屆發呆比賽，也有教師表示願意協助下一屆辦得更大、更完善。陳天奉解釋當初起大賽名稱「第一屆」，就是希望能有第二屆、第三屆，延續成為屬於政大人的傳統；並秉持「一群人，想讓更大一群人好好休息」的本質，讓身心理疾病來臨前，有更多的可能與調劑，期待「政大國際發呆大賽」讓生命呆出個所以然。