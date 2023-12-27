對地球多一份貢獻 禧榕軒大飯店推環保備品包捐環境保護基金
台南禧榕軒大飯店甫於2022年11月開幕，短短一年時間連續取得「銅級環保標章旅館」及「環保餐廳」認證，實屬難得。禧榕軒將於2024年1月1日起停止免費提供一次性包裝之盥洗用品，如有未帶盥洗用品之相關需求，旅客可向飯店櫃檯購買「六小品個人組合包」，飯店將每季定期捐贈環境保護基金予「社團法人台灣環境保護聯盟」用於推廣永續環保用途。這項「禧愛地球 綠色永續」捐款活動目的為鼓勵住客自備盥洗用品，節能減塑，並響應政府環境永續政策，對環境更友善。
記者林怡孜/台南報導
禧榕軒大飯店董事長張培盛表示，禧榕軒從一開幕起他便以行動帶領團隊，身體力行，從打掃到舖床每件事都親力親為，他了解整理環境的辛苦，每當從客房中清出瓶裝水的塑膠垃圾時讓他不禁思考，取消瓶裝水一年可減少約260,000瓶以上的塑膠垃圾。飯店期望透過自身影響力，鼓勵更多民眾養成良好的環境永續行為，共同愛護這片土地，守護地球。也歡迎旅客貴賓至飯店二樓百鴦花園咖啡廳露臺，感受飯店的舒適自然愜意，欣賞百年老榕樹的綠意盎然以及生命力，宣揚環境永續的意念。
禧榕軒大飯店總經理陳晃展表示，禧榕軒從今年7月開始取消提供房間內瓶裝水給住客，但公共區域都有飲水機，鼓勵客人以隨身水壺來盛裝飲用水，不要製造塑膠垃圾。一開始推行時很擔心會引起住客反彈，並遭致客訴。但實行半年下來，櫃台只接到過兩次客訴電話。這表示民眾的環保意識漸趨成熟，為了更美好的地球，人人都願意盡一份心力。禧榕軒大飯店此次與台灣環境保護聯盟的合作，希望秉持企業永續發展及守護環境之理念，讓環境永續，帶動更多企業響應。