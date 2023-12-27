台糖長榮酒店週三公益日16年不間斷 嘉惠25個公益團體

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台糖長榮酒店自2023年7月到2023年12月，與「財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會」合作 「美善禮盒募資計畫」，截至12月底已逾7千餘位的善心人士支持，且成功募得295,595元 的愛心善款，竭誠感謝各界協助支持這群心智障礙青年與其家庭；同時，更感謝「財團法人張榮發慈善基金會」之參與，將於2024/1/1~3/31期間延續此善舉，贊助「畫出想望邁向自立」畫展活動，邀請大眾為這群智青們的畫作加油投票，民眾每投一張票，張榮發慈善基金會都將捐款10元作為支持，拋磚引玉的喚起更多社會大眾的認同。
台糖長榮酒店(台南)總經理鄭東波表示，多數視障朋友由於行動不便，以至於鮮少出門，久而久之就與社會嚴重脫節。期望透過台糖長榮酒店週三公益日，支持佑明視障協進會，包括「生活支持」、「身心健康」、「社交活動」、「數位化生活」等…，給這群視障朋友一分「EYE」的鼓勵， 透過樂齡服務、學齡期教育、就業技能、生活支持、體育培訓、休閒體驗、權益倡導等多方多面向功能服務，協助各年齡層有需要的視障朋友們有平權的學習機會，讓他們在模糊有限視野下，可享有五彩繽紛的社會人生，並能走出黑暗，迎向更精采光明未來。
台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳週三公益日活動，不分午、晚餐享6折優惠-只要用餐每人捐贈30元、滿10人用餐-每人捐贈25元、30人用餐-每人捐贈20元、以及滿50人用餐-每人捐贈15元的方案，不僅讓支持酒店的顧客能享有實質6折的餐飲優惠，更期盼透過企業拋磚引玉的參與推動，能積極幫助更多社會中弱勢的一群人。