快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

周海媚因心臟病猝死！親姊悲痛：沒痛苦的走　揭詐騙、直播狂騷擾

▲周海媚親姊周鳳證實妹妹死因為心臟病猝死，悲痛表示：「沒痛苦的走！」揭詐騙、直播狂騷擾，呼籲影迷們別被騙。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）
▲周海媚親姊周鳳證實妹妹死因為心臟病猝死，悲痛表示：「沒痛苦的走！」揭詐騙、直播狂騷擾，呼籲影迷們別被騙。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

記者黃雅琪／綜合報導

香港資深影星周海媚，因演出《倚天屠龍記》獲封「最美周芷若」，本月11日不幸病逝、享年57歲，今（27）日其親姊周鳳證實妹妹死因是「突發心臟病猝死」，並表示周海媚離世時：「很平靜、安詳，沒有痛苦。」另外，周鳳也呼籲大家不要被不肖人士詐騙，家人沒有要成立慈善基金會，還有許多人跑到周海媚故居直播，已造成毛小孩困擾，要外界給予尊重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「最美周芷若」周海媚因演出《倚天屠龍記》走紅，11日病逝，享年57歲。（圖／周海媚微博）
▲「最美周芷若」周海媚因演出《倚天屠龍記》走紅，11日病逝，享年57歲。（圖／周海媚微博）
周海媚月中剛辦完告別式，今日姊姊周鳳再發布聲明，提到周海媚全部財產及房產，會按照法律全部由母親繼承。另外，根據監視器錄影和法醫部門鑑定，綜合判定周海媚是突發心臟病猝死，周鳳表示：「很平靜，很安詳，沒有痛苦，希望大家不要再討論猜測死因，請大家多給點尊重。」

▲周海媚過世留下愛犬周六六。（圖／周海媚工作室微博）
▲周海媚過世留下愛犬周六六，毛小孩將由北京摯友領養。（圖／周海媚工作室微博）
針對不肖人士惡意詐騙的部分，周鳳呼籲：「家人不會成立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人，希望廣大的網友、影迷朋友不要上當。」並提到周海媚曾經長期支持的公益項目，母親依舊會用周海媚的名義繼續行善。目前周海媚的骨灰會由母親帶回香港，正在尋找合適的墓地，未來不會對外公開地點。

周海媚生前養了許多貓狗，因為擔心毛小孩返港受不了長達10個月的檢疫流程，加上母親年紀大、姊弟家中空間不夠等因素，最後決定交給周海媚北京摯友領養，周鳳要大家放心：「對方是一位海媚的好朋友，也是一個很愛惜小動物的人。」最後希望影迷們不要再來家門口騷擾：「還在家裡的狗狗，因一些人對周海媚故居的拍攝、直播騷擾行為，已出現日夜不停嚎叫的焦慮症症狀。」盼外界給予尊重。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

周海媚告別式結束　母親痛別愛女：把她的美好留在大家心中

周海媚猝逝4億豪宅由她繼承！姊弟表態不爭產　影迷憂毛孩子歸處

周海媚生前最後一組照片曝光！工作人員悲吐「姐姐說她要美美的」

吳淡如「老公載年輕嫩妹」兜風被拍還穿情侶裝！她嘆：吃人夠夠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選