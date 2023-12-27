周海媚因心臟病猝死！親姊悲痛：沒痛苦的走 揭詐騙、直播狂騷擾
香港資深影星周海媚，因演出《倚天屠龍記》獲封「最美周芷若」，本月11日不幸病逝、享年57歲，今（27）日其親姊周鳳證實妹妹死因是「突發心臟病猝死」，並表示周海媚離世時：「很平靜、安詳，沒有痛苦。」另外，周鳳也呼籲大家不要被不肖人士詐騙，家人沒有要成立慈善基金會，還有許多人跑到周海媚故居直播，已造成毛小孩困擾，要外界給予尊重。
記者黃雅琪／綜合報導
周海媚月中剛辦完告別式，今日姊姊周鳳再發布聲明，提到周海媚全部財產及房產，會按照法律全部由母親繼承。另外，根據監視器錄影和法醫部門鑑定，綜合判定周海媚是突發心臟病猝死，周鳳表示：「很平靜，很安詳，沒有痛苦，希望大家不要再討論猜測死因，請大家多給點尊重。」
針對不肖人士惡意詐騙的部分，周鳳呼籲：「家人不會成立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人，希望廣大的網友、影迷朋友不要上當。」並提到周海媚曾經長期支持的公益項目，母親依舊會用周海媚的名義繼續行善。目前周海媚的骨灰會由母親帶回香港，正在尋找合適的墓地，未來不會對外公開地點。
周海媚生前養了許多貓狗，因為擔心毛小孩返港受不了長達10個月的檢疫流程，加上母親年紀大、姊弟家中空間不夠等因素，最後決定交給周海媚北京摯友領養，周鳳要大家放心：「對方是一位海媚的好朋友，也是一個很愛惜小動物的人。」最後希望影迷們不要再來家門口騷擾：「還在家裡的狗狗，因一些人對周海媚故居的拍攝、直播騷擾行為，已出現日夜不停嚎叫的焦慮症症狀。」盼外界給予尊重。
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