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具罕病藥開發潛力！幹細胞新藥治療新契機　仲恩生醫獲國家新創獎

▲仲恩生醫獲頒「第二十屆國家新創獎 - 企業新創獎」。（圖／仲恩生醫）
▲仲恩生醫獲頒「第二十屆國家新創獎 - 企業新創獎」。（圖／仲恩生醫）

記者林莞茜／綜合報導

專注罕見疾病細胞新藥開發的仲恩生醫，其「幹細胞新藥於罕病治療新契機」以獨家核心幹細胞技術平臺及優質的研發團隊，建置領先臨床進展且符合GTP規範細胞製劑廠，用以研發及製備臨床等級的標準化人類異體脂肪間質幹細胞產品Stemchymal®，今（27）日獲頒「第二十屆國家新創獎 - 企業新創獎」，仲恩生醫總經理王玲美表示，為因應國際規範及未來上市需求，已啟動PICS/GMP廠興建計畫，用以生產Stemchymal®新藥，此外也將極積開發其他新適應症及新技術平台，目標成為國際再生醫學領域中的領導者。

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仲恩生醫今日獲頒「第二十屆國家新創獎 - 企業新創獎」，仲恩長期專注「幹細胞新藥於罕病治療新契機」以獨家核心幹細胞技術平臺及優質的研發團隊，建置領先臨床進展且符合GTP規範細胞製劑廠，用以研發及製備臨床等級的標準化人類異體脂肪間質幹細胞產品Stemchymal®獲頒「國家新創獎 - 企業新創獎」，表彰新創傑出研發成果。

評審團特別指出，仲恩Stemchymal®治療脊髓小腦性共濟失調(小腦萎縮症)新藥已完成台灣、日本臨床二期試驗，並進入美國臨床二期試驗及準備申請韓國臨床二期試驗，居於全球領先地位，在取得美國及日本孤兒藥資格的同時，也獲得台灣、日本、美國多個專利，其中臨床一期試驗結果已發表於國際知名期刊Cell Transplant，疾病機轉研究更收錄於已故罕見疾病權威宋秉文醫師「小腦萎縮症的臨床試驗」專書中；在特有技術平台下創新性的細胞特性和目標擴展的POLYQ神經系統罕病族群的研發連結，都顯示仲恩具持續發展的潛力。

仲恩生醫總經理王玲美表示，Stemchymal®具有間質幹細胞的關鍵能力及其獨特的細胞特性，具備多重的疾病治療機制，因此，對於難治與不治之症的治療，有巨大的新藥開發潛力，仲恩選定罕病小腦萎縮症作為新藥開發標的，以全球患者人數，整體市場規模高達百億美元以上。

王玲美指出，Stemchymal®已於台灣及國際市場進入晚期臨床階段，為因應國際規範及未來上市需求，已啟動PICS/GMP廠興建計畫，用以生產Stemchymal®新藥，此外，仲恩也極積開發其他新適應症及新技術平台，目標成為國際再生醫學領域中的領導者。

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