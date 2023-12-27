具罕病藥開發潛力！幹細胞新藥治療新契機　仲恩生醫獲國家新創獎

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評審團特別指出，仲恩Stemchymal®治療脊髓小腦性共濟失調(小腦萎縮症)新藥已完成台灣、日本臨床二期試驗，並進入美國臨床二期試驗及準備申請韓國臨床二期試驗，居於全球領先地位，在取得美國及日本孤兒藥資格的同時，也獲得台灣、日本、美國多個專利，其中臨床一期試驗結果已發表於國際知名期刊Cell Transplant，疾病機轉研究更收錄於已故罕見疾病權威宋秉文醫師「小腦萎縮症的臨床試驗」專書中；在特有技術平台下創新性的細胞特性和目標擴展的POLYQ神經系統罕病族群的研發連結，都顯示仲恩具持續發展的潛力。
仲恩生醫總經理王玲美表示，Stemchymal®具有間質幹細胞的關鍵能力及其獨特的細胞特性，具備多重的疾病治療機制，因此，對於難治與不治之症的治療，有巨大的新藥開發潛力，仲恩選定罕病小腦萎縮症作為新藥開發標的，以全球患者人數，整體市場規模高達百億美元以上。
王玲美指出，Stemchymal®已於台灣及國際市場進入晚期臨床階段，為因應國際規範及未來上市需求，已啟動PICS/GMP廠興建計畫，用以生產Stemchymal®新藥，此外，仲恩也極積開發其他新適應症及新技術平台，目標成為國際再生醫學領域中的領導者。