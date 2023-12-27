預防聖誕、元旦遇恐攻！歐洲多國提高警戒等級　加派執法戒備

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在法國，內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）已經要求全國各地在節日期間保持高度警戒，因為法國持續面臨嚴重的恐怖主義威脅，尤其是在今年十月法國北部城市阿拉斯（Arras）一所高中發生持刀襲擊事件後，當地反恐警戒級別已提升至最高，內政部長指出，他已指示警方和憲兵增加在全國各地教堂的部署，「以保護為了慶祝聖誕節假期而聚集起來的基督徒。」
德國當局也加強了安全措施，科隆警察局長艾塞爾（Michael Esser）稱所有想要造訪科隆主教座堂（Cologne Cathedral）的訪客都要在入口接受安檢，警方也建議旅客不要攜帶背包，避免因為安全檢查而延誤。
奧地利首都維也納警方也在日前逮捕了4名恐攻嫌疑犯，據信他們是屬於跨境激進份子組織，正在當地策劃展開恐怖攻擊，當局也稱，「隨歐洲各地的恐怖份子呼籲對基督教活動發動攻擊，當局已經在維也納和各聯邦省份的公共空間增加了相應的保護措施。」
比利時則是在今年十月布魯塞爾發生槍擊案後，就將反恐警戒級別維持在高級，在近日將主要入口處均設置路障，以防汽車衝撞，並加強警察巡邏外；荷蘭國家反恐協調部門則把反恐預警級別從三級提高到四級，僅次於最高級。
西班牙也啟動自2015年來最高的警戒等級，預計將在今年12月18日至2024年1月10日把反恐等級提升至「高級」，重點保護交通設施、宗教活動場所、娛樂場所、戰略基礎設施等關鍵地區。