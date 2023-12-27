知名訂製傢俱進駐台南插旗東區 首創家配師提供客製化家居規劃
艾立思軟裝集團台南森想旗艦店今(27)日正式開幕，集團高層及總監帶領員工一同參加開幕剪綵，現場更邀請知名命理老師林正和現場分析青龍年開運居家軟裝的趨勢。林正和與現場賓客探討青龍年和火行元素如何影響居家設計，及這些元素如何與傢俱設計相互結合以提升居家風水和生活品質。針對2024年的運勢特點，艾立思傢俱強調顏色和材質的重要，如屬虎人士可選擇代表木元素的綠色或森林調的傢俱以增強個人運勢，並以自然材質如木材來增強家庭和諧與自然連結。
記者林怡孜/台南報導
艾立思總監王乃蓉表示，森想旗艦店位於人文薈萃的東區，占地150坪耗資千萬裝潢，擁有7個主題展區，展示多樣化現代傢俱供民眾參觀，店內氛圍有如畫廊一般優雅舒適。艾立思訂製傢俱著重於客製化的居家軟裝設計，滿足消費者對個性化家居的需求。此外，一樓大廳的裝置藝術以鳥巢為構想，強調以家為中心，讓每個客戶都能打造夢想中的家。客製傢俱的材質、顏色、樣式非常多元，顧客可依預算來規劃，也可到府丈量，更有許多台灣製造的商品可選擇。艾立思公司秉持創新與開放的思維，跟隨時代脈動，持續深化軟裝美學服務，不僅美感與情感更加深厚，同時開展出全方位精品傢俱訂製、飾品美學規劃、窗飾藝術規劃、全室燈具規劃⋯等服務，更進一步打造深層的五感體驗。
王乃蓉指出，艾立思台南森想旗艦店，不僅僅銷售傢俱，更是創造居住藝術。團隊各自有專業領域，特別是首創的「家配師」職務，不僅是設計師，更是私人家居顧問，通過深入理解每位客戶的獨特需求和品味，提供量身訂制的家居解決方案，致力於將您的家居夢想變為現實，走一趟艾立思絕不會讓您失望。