MLB／山本由伸大聯盟首年能拿下幾勝！能否突破16勝的達比修障礙
歐力士隊王牌投手山本由伸，日前宣布將透過入札制度挑戰大聯盟，最後與洛杉磯道奇達成共識，道奇以一紙12年3.25億美元超級大約（約新台幣101億）將他簽下，新賽季山本由伸將與大谷翔平一起打拼。而母隊歐力士在山本離開後，最多可獲得約5060萬美元（約新台幣15.9億）的入札金。過往有8名日籍球員在首年挑戰大聯盟時，勝場數就達到雙位數以上。其中以16勝的達比修有（遊騎兵隊）、前田健太（道奇隊）表現最為優異，剛好山本由伸今年在日職也是單季16勝，能否打破紀錄，令人期待。
記者吳政紘、實習記者陳品翔/綜合報導
而山本由伸也將披上道奇戰袍，迎接他在大聯盟的第一個賽季，如今許多日本球迷都好奇，山本由伸首年能繳出如何的表現，對此日本球評福留孝介、川上憲伸給出了答案。福留孝介表示，「山本可能會遭遇挫折，但是他可以應對這樣的狀況，我認為有很大的機會落在12-15場勝利。」
川上憲伸則是對於山本給予高度評價。「他有機會獲得賽揚獎，我認為他可以贏得大約15場比賽，我覺得他有很好的機會贏得賽揚。我感覺山本的自責分率可以維持在1左右，他所有的球種都是在大聯盟中名列前茅的，打者會很難對付他。」川上憲伸說到。
過往有8名日籍球員在首年挑戰大聯盟時，勝場數就達到雙位數以上。分別是16勝達比修有（遊騎兵隊）、16勝前田健太（道奇隊）、15勝松坂大輔（紅襪隊）、14勝石井一久（道奇隊） 13勝野茂英雄（道奇隊）、13勝田中將大(洋基隊)、 12 勝千賀滉大(大都會隊)、10勝高橋尚成(大都會隊)，如今山本由伸確定加盟道奇後，他很有可能成為第9位首年挑戰大聯盟，就斬獲雙位數勝投的日籍球員。
而過往同樣自道奇隊展開大聯盟生涯的野茂英雄，生涯在大聯盟單季最多勝為16勝，山本由伸今年在歐力士隊也同樣繳出16勝6敗，防禦率1.21的頂級成績，山本是否能在新賽季複製他在日職的王牌身手，幫助道奇重返榮耀，許多道奇球迷也正殷切期盼。
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