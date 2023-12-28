快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均輕生前被公開爆料音檔！韓國節目挨轟反擊「不該美化罪犯」

▲李善均輕生前爆料音檔被公開，韓國節目挨轟是凶手，面對輿論他們認為「不該美化罪犯」。（圖／hoduent IG）
▲李善均輕生前爆料音檔被公開，韓國節目挨轟是凶手，面對輿論他們認為「不該美化罪犯」。（圖／hoduent IG）

記者薛羽彤／綜合報導

48歲韓國影帝李善均因涉毒遭到調查，接連爆出婚外情，形象大傷，沒想到昨（27）日被發現於車內輕生，震驚韓國娛樂圈。李善均過世前一天，韓國網路節目《橫豎研究所》剛公開2段李善均的爆料音檔，是李善均與酒店室長A女的通話內容，被視為是逼死他的兇手，網友紛紛湧入該頻道痛罵「殺人凶手」。

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▲該頻道尚未將影片下架，並認為不該美化罪犯。（圖／YouTube）
▲該頻道尚未將影片下架，並認為不該美化罪犯。（圖／YouTube）
李善均生前遭一名酒店女室長指控吸毒，《橫豎研究所》26日公開兩段音檔，李善均與女室長、李善均友人與女室長的對話，內容提及李善均使用毒品。豈料，不到一天，就傳來李善均輕生的消息，網友灌爆留言區表示，「是你們殺了李善均」、「你們根本是惡魔」、「你們害死人了」、「你們有什麼權利公開他人私生活？」

▲李善均的遺體不會解剖驗屍，遺書確定不公開。（圖／翻攝KBS News YouTube）
▲李善均選擇輕生震驚演藝圈，昨晚他的遺照曝光。（圖／翻攝KBS News YouTube）
而該頻道不但沒有下架影片，還在頻道上公開喊話，先是對李善均的驟逝感到惋惜，「願逝者的靈魂安息」，接著說道：「如果你犯了罪，你就必須贖罪。以這種方式避免犯罪是非常不可取的」，也認為李善均是吸毒犯，不應該被美化成受害者，「我希望我們不要再像傻子一樣，把罪犯變成受害者。」

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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