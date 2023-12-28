快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均捲吸毒案輕生！宥勝痛心哀悼「證明清白可不要透過天使嗎」

▲李善均捲吸毒案選擇輕生，宥勝痛心哀悼「證明清白可以不要透過天使嗎」？（圖／KBS News YouTube）
▲李善均捲吸毒案選擇輕生，宥勝痛心哀悼「證明清白可以不要透過天使嗎」？（圖／KBS News YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國影帝李善均10月捲入吸毒案，尚未等到案件水落石出，昨（27）日就被發現在車內輕生，享年48歲，留下2個兒子和妻子。藝人宥勝6月身陷Metoo風波，昨日發文哀悼李善均，「證明清白…可以不要透過天使嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李善均涉毒案尚未真相大白，本人先選擇走上絕路。（圖／翻攝自hoduent IG）
▲李善均涉毒案尚未真相大白，本人先選擇走上絕路。（圖／翻攝自hoduent IG）
宥勝捲入Metoo風波後被依強制猥褻罪起訴，全案目前仍在審理當中，日前他才在臉書上發文喊話法官，「沒有做過的事，相信法官必定會還你清白。」昨日李善均輕生消息震驚演藝圈，宥勝也在臉書上痛心發文哀悼，「證明清白…可以不要透過天使嗎？…提筆的當下…離去的那刻…心…是不是很痛？………」、「…沒人想聽………」並附上一張全黑圖表示，「希望我的大叔，在天堂終能微笑。」

▲宥勝今日發文疑似暗指MeToo風波有隱情。（圖／宥勝之旅臉書）
▲▼宥勝發文哀悼李善均。（圖／宥勝之旅臉書）
▲
 
李善均生前捲入吸毒案還被爆出婚外情，好男人形象大傷，最後選擇走上絕路。昨日韓媒爆出李善均遺書內容，他分別留話跟老婆表示：「沒辦法，好像只有這個辦法了。」也對公司老闆道歉：「廣告和電影違約金很大，對不起。」最後被發現陳屍在首爾鍾路區臥龍公園附近。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

李善均輕生前被公開爆料音檔！韓國節目挨轟反擊「不該美化罪犯」

李善均遺言曝光！絕望喊話田慧振：只有這辦法了　留龐大債務道歉

李善均「生前最後身影」疑曝光！深夜開車進公園　再也沒出來了

李善均因吸毒被勒索！向友人喊「救救我」　為籌3.5億內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選