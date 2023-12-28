安達祐實宣布離婚！去年傳婚變分居 與攝影師老公9年婚姻告終
有「最強童顏女神」之稱的日本女星安達祐實今（27）日宣布離婚！她與攝影師桑島智輝2014年結婚，近年屢次傳出婚變分居，稍早宣布9年婚姻告終，「我們對在年底做出這樣的私事公告感到抱歉，作為一名母親和演員，我會繼續比以往更加努力。」
記者薛羽彤／綜合報導
42歲的安達祐實今早在IG上宣布離婚消息，「關於私事，這次和攝影師桑島智輝離婚了。非常感謝共同度過了10年的時間，我們的照片在不斷變化的同時，今後也會繼續下去。而且，我希望今後也能愉快且珍惜地度過和孩子們的生活。年末做了這樣私人的報告，很抱歉。今後，作爲母親，作爲演員，我也會比以前更加努力。」
安達祐實靠著戲劇《無家可歸的小孩》、《千面女郎》走紅，2004年她和搞笑藝人井戶田潤結婚，兩人育有一女，不過婚姻只維持4年就結束。2014年安達祐實與拍攝自己寫真集的攝影師桑島智輝結婚，兩人經常公開放閃，桑島智輝無時無刻拿著相機，替愛妻紀錄生活點滴。不過，去年5月傳出夫妻倆婚姻觸礁於年初分居，桑島智輝當時以「無可奉告」4個字回應，安達祐實則是透過經紀公司回應，「考慮到安全與孩子的教育環境」，間接坦承分居事實，如今兩人確定離婚。
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