民眾黨副秘書長被爆「月薪11萬」！許甫澄清：含飲食津貼12萬
網紅四叉貓（劉宇）日前在臉書爆料，民眾黨副秘書長許甫去年擔任文宣部主任時，月薪11萬7600元。對此，許甫澄清表示「含飲食津貼是12萬」。
記者呂炯昌／台北報導
許甫在臉書發文指出，一年九個月的政治幕僚工作，參與文宣部的團隊，一起經營民眾之聲的自媒體，從質到量都有提升，訂閱數從7萬到現在破25萬。各種企畫、宣傳，近期的大型活動與廟口開講的籌辦等，每當獲媒體或輿論肯定民眾黨/柯文哲的空戰實力不錯，他都真心的為整個團隊感到驕傲。當然，還是有很多值得檢討改進的地方，不過至少問心無愧。
許甫表示，看到一些報導，拿他跟林飛帆做比較，或許是因為曾經同為政黨的副祕書長。他認為林飛帆在2014年太陽花學運，的確展現非凡的領袖魅力與特質。而他後來批判民進黨又加入民進黨，他也覺得個人選擇無從置喙。至於，以第一份工作來說，他值不值月薪9萬元見仁見智，說實話他認為以他的學歷背景，以及過去領導學運展現的熱情、號召力，是非常值得的。只是也很可惜，自從他進入到民進黨體制內，除了偶爾出來為政黨護航辯解，相對過往而言，似乎就沒有太令人有印象的發言或表現，這就是題外話了。
許甫表示，「如果我的案例，讓大家覺得民眾黨是一個職場友善環境，歡迎各方好漢加入喔。」
許甫也反諷指出，「對了，側翼網軍又翻車了!薪資查核有誤，含飲食津貼應該是12萬，但還要扣稅，所以11萬這個數字怎樣都不對喔，再加油吧。」