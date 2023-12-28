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依依離婚有跡可循！婆婆突襲大罵「馬桶開恆溫」　她卑微生活曝光

▲依依日前宣布離婚，去年她曾在節目中抱怨婆婆不讓她開恆溫馬桶，婆婆甚至還會來她家突襲檢查。（圖／依依臉書）
▲依依日前宣布離婚，去年她曾在節目中抱怨婆婆不讓她開恆溫馬桶，婆婆甚至還會來她家突襲檢查。（圖／依依臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

「最美雙胞胎」女星姊姊依依日前宣布和結婚10年的丈夫史丹利離婚，去年她曾在節目上痛訴婆媳問題，包含婆婆要求她每日奉茶給40歲小叔、冬天都不能開熱水洗手、回娘家還得先跟婆婆報備等，連免治馬桶開啟溫坐墊功能，婆婆也有意見，甚至突襲依依家，就為了檢查她有沒有開溫熱坐墊功能，行徑令人無言。

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▲依依透露婆婆為了檢查馬桶突襲他們家。（圖／YouTube）
▲依依透露婆婆為了檢查馬桶突襲他們家。（圖／YouTube）
依依去年上節目《單身行不行》聊到婆媳問題，她坦言婆婆是很節省的人，卻又很怕熱，冷氣一年要開3季，但依依因體質關係非常怕冷，冬天洗手都要開啟熱水，婆婆認為這樣會浪費錢，所以當依依開水時，都會檢查她有沒有轉熱水。此外，依依冬天還會將免治馬桶溫熱坐墊功能開啟，婆婆也不允許。最後婆婆搬去跟小叔住，依依以為婆媳問題迎刃而解，沒想到婆婆還是會來突襲檢查。

▲婆婆不准依依開恆溫功能，認為是浪費電。（圖／YouTube）
▲婆婆不准依依開恆溫功能，認為是浪費電。（圖／YouTube）
▲依依（右）、史丹利10年婚變，強調兩人只是需要改變一下相處模式，沒有人受傷。（圖／翻攝自依依臉書）
▲依依（右）、史丹利10年婚姻告終，她強調兩人只是需要改變一下相處模式。（圖／翻攝自依依臉書）
依依透露，婆婆搬出去後，冬天她還是會開啟馬桶坐墊恆溫功能，某次婆婆在沒告知的情況下前來，一進門就直奔依依臥室的廁所，一摸發現馬桶是熱的，當場就不高興，直拉著大姑要離開，依依也終於忍不住直問：「媽咪妳是不是不高興我開啟恆溫嗎」，婆婆也回「怎麼說都妳有理」，依依也罕見對婆婆表達出自己的想法，「妳這樣是在為難妳兒子，我跟妳兒子結婚感覺是在跟妳結婚，什麼都要聽妳的」，兩人離婚早就有跡可循，粉絲也感嘆她活得太卑微。

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