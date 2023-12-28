112大學註冊率出爐！19校低於6成「快溺死」、高苑科大15.7%最慘

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據教育部統計，111學年度有19校註冊率低於6成、110學年度為7校、109學年度有12校。
112學年度共19所大專校院註冊率未達6成「淹水線」，包括中華大學54.59%、長榮大學56.8%、建國科大55.2%、中國科大56.5%、元培醫事科大50.44%、東南科大56.81%、修平科大57.89%、宏國德霖科大56.05%、大漢技術學院51.66%、慈惠醫專51.62%、國立台東專科學校51.3%。
更有5所學校，連5成都不到，包括玄奘大學48.6%、大葉大學47.87%、遠東科大47.55%、真理大學25.73%，高苑科大15.7%為全國註冊率最後一名。
宗教學院有3所，分別是台北基督學院31.82%、中華福音神學研究學院44.83%及一貫道天皇學院23.08%。
過去教育部把學校連2年註冊率未達6成，且學生數低於3000人，列為「專案輔導學校」的指標，但近年已修改規定，註冊率不再列入專輔學校的標準，但一般來說，低於6成代表招生狀況不佳，恐面臨經營挑戰，在少子化下，生存會更費力。
綜觀112學年度註冊率，台東專科學院是國立大學中，唯一未達6成的學校，該校在111學年度註冊率僅47.29%、112學年度註冊率稍有起色51.3%，但仍未達6成，狀況危險。
112學年度註冊率最低的高苑科大，原本被教育部列為專輔學校，面臨退場，但最後由台灣鋼鐵集團挹注資金入主，成為專輔學校起死回生的首例，只不過112學年註冊率如此低，未來生存將面臨很大的挑戰。