彈簧刀刺死同學！行兇國中生法院拍照還比「YA」 全網怒罵：垃圾
遭女同學找同校「乾哥」教訓，被以彈簧刀狠刺10刀，其中1刀割頸致大量失血，送醫不治。教唆與行兇的「乾兄妹」被移送新北地院少年法庭，法官裁定乾哥收容於少年觀護所，乾妹責付父母。不過，一張「乾哥」在法院前比「YA」的照片流出，在網路炸鍋，不少網友看了大罵：「垃圾」。
記者徐銘穗/綜合報導
事件發生在25日中午，該校國三女學生「乾妹」到受害生教室找人，被對方喝斥離開，竟找同年級「乾哥」替她出氣，雙方一言不合在走廊爆發口角，乾哥掏出彈簧刀刺向受害生頸部等要害，受害生送醫後一度恢復生命跡象，裝葉克膜續命，但令人遺憾的是仍在26日晚間傷重不治。
這對「乾兄妹」第一時間遭警方依殺人未遂罪移送少年法庭，法官審理後，26日裁定將行兇乾哥收容，乾妹責付由家長帶回家。事情引起社會震驚，有網友肉搜出2人社群，其中涉教唆的乾妹更新了自我介紹內容，寫道「==我又沒有教唆人家，又沒有錯，到底是在X敗什麼」。
網路也流出行兇的學生（乾哥）到了法院後，拍照還對著鏡頭比「YA」，嬉皮笑臉的模樣，不見任何悔意，讓網友拳頭都硬了氣得大罵，「根本垃圾」、「真的不要再出來害人」、「小小年紀歪成這樣」。據悉，該名加害學生父親是萬華老角頭。
而一位曾經教過受害國中生的老師，昨（27）深夜在臉書發文表示「那位孩子，很優秀，富有正義感也很有領導風範，除了上課態度認真外，還是會主動提問深入了解課程內容的人，天知道像這樣特質的學生在如今有多麼稀少」，感嘆這世界究竟是怎麼了，也質疑「法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者」。