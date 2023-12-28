40多歲女打莫德納出現「米勒費雪症候群」 獲12萬元救濟
衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近期發布第214次會議紀錄，其中11案獲得救濟金，均為接種新冠肺炎疫苗後出現不良反應，包括一位40多歲女性，接種莫德納疫苗後出現「米勒費雪症候群」，以及一位40多歲男性，接種AZ疫苗後出現脫髓鞘疾病。
記者林志怡／台北報導
該次會議總計審議136案，其中11案獲救濟金，包括莫德納疫苗2案、AZ疫苗3案、BNT疫苗6案，另有一案獲醫療補助，該個案接種AZ疫苗後，疑似出現縮窄性心包膜炎，但因疾病屬慢性病理變化，非短時間可造成的情形，因此判定與疫苗接種無關。
獲救濟金的個案中，一位40多歲女性個案，接種莫德納疫苗後出現「米勒費雪症候群」；另有一位40多歲男性，接種AZ疫苗後，出現脫髓鞘疾病。
據會議紀錄內容，40多歲女性「米勒費雪症候群」個案接種莫德納疫苗後，因視力模糊、複視與走路不平衡等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示神經病變，而該案發生前曾出現上呼吸道、喉嚨痛等感染症狀，但無法確認與疫苗接種關聯性，依法核予救濟金新臺幣12萬元。
至於40多歲男性脫髓鞘疾病個案，會議紀錄顯示，個案接種AZ疫苗後，因臉麻與視力模糊等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示神經病變，經診斷為疑似中樞神經系統脫髓鞘疾病，症狀無法確定與AZ疫苗的關聯性，但依法核予救濟金新臺幣17萬元。