曝卓榮泰找公股銀行幫林飛帆「喬貸款」　王鴻薇喊：檢調即刻查辦

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柯晨晧指出，林柏裕是合庫子公司合庫投信的董事長，根據財政部國庫署109年6月11日新聞稿表明公股行庫在辦理授信業務上需要配合達成「政策目標」公股行庫所屬子公司的董事長既然要配合政策目標，在任免上也要受財政部影響，符合最高法院103年刑事庭第10次決議上所稱的貪污治罪條例中之授權公務員。
柯晨晧直指，林柏裕卻以公務員身分，涉嫌接受卓榮泰的指示，不經專業判斷指示為民進黨特定人物的選舉喬經費，還要求「要做灰色地帶的事」來回報，卓榮泰已與林柏裕有共同觸犯貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利罪的高度可能。
王鴻薇也說，根據錄音內容，卓榮泰顯然多次針對中山北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，包括吳怡農已經兩次，林飛帆部份錄音檔更是直接承認合庫已經撥款貸款，在他們言談中「兩三百萬都是小錢」。在這麼龐大的金權關係下，到底還有有多少違反行政中立助選金援？在野黨選舉要對抗這樣的國家機器，民進黨國庫通黨庫，真的不是說假的。
林國春指出，自己身為刑事鑑定專業，初步聽過分析後，包括上次的錄音檔內容基本上皆使用相同裝置與軟體進行錄音，錄音狀態皆為「連續錄音」，其中聲紋也和林柏裕有符合，而且為了保全證據，吹哨者直接把他錄音的手機給他，如果檢調要檢視證據，也完全可以直接提供，由於此事涉及許多不法情事，已經做好萬全準備，他可以掛保證事證齊全，絕對不會有模糊空間，卓榮泰誠實面對司法調查。
王鴻薇痛批，民進黨綠化公股銀行，金權關係盤根錯節。林柏裕還說，卓榮泰兩天前信誓旦旦說沒有利用公股銀行要錢，如今人贓俱獲，這樣的行為已經違反公務人員行政中立，林柏裕所稱的「灰色地帶」到底是什麼？已經整理好相關事證也會提交檢舉，除了請卓榮泰說清楚，請檢調即刻查辦，這樣的證據還不查不約談，就是坐實法務部只敢查台北市里長不敢抓卓榮泰。
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