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房地產爭議成選戰最後攻防　藍綠白候選人端出太座救選情

▲賴清德從政30年，妻子吳玫如首度公開露面挺尪，讓賴清德也坦言出乎意料。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）
▲賴清德從政30年，妻子吳玫如首度公開露面挺尪，讓賴清德也坦言出乎意料。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

記者邱新博／台北報導

大選倒數15天，在選戰的最後階段三位總統候選人的房地產爭議成為最後的攻防焦點，也讓國民黨總統候選人侯友宜與民進黨總統候選人賴清德都打出「夫人牌」助選，再加上本就躍上檯面頻頻對外發聲的民眾黨總統候選人柯文哲的夫人陳佩琪，儼然形成第一夫人之爭。

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賴清德因為萬里老宅爭議頻遭藍、白集中砲火狂打，但隨後也出現侯友宜的文大凱旋苑爭議、柯文哲爆出了新竹農地，爭議焦點回到藍白候選人身上。

侯友宜競辦昨日公布侯友宜夫人任美鈴公開信訴諸情感，除了提及當年健康幼稚園火燒車案件，愛子命喪火燒車，後面才由母親蓋了凱旋苑，要讓她們母女有所依靠；後宣布2026年之後將透過包租代管方式，將凱旋苑改為青年房舍或是社宅，力拚止血。


賴清德辦公室則釋出了賴清德夫人吳玫如的助選影片，影片中除了談及交往前的賴清德，以及賴清德曾因勸阻交通違規遭毆事件；賴清德競總發言人郭雅慧說，吳玫如相當低調，這是第一次入鏡拍攝助選影片。


賴清德後也在臉書表示，為了尊重家人的意願，從政以後，他儘量減少談論家人或讓他們露面。但他知道，家人其實一樣牽掛著他，尤其是他的太太，她很低調，這次願意拍攝影片談自己的心情，其實是出乎他的意料。

賴清德說，在追求政治理想的路途上，他非常感謝家人，特別是太太，理解他為社會服務的選擇、支持他為國家打拚的決心。

柯文哲的夫人陳佩琪自從柯文哲從政以來，一直頻頻對外發言，也惹起不少爭議，然而，陳佩琪也是柯文哲在遭受政治攻擊或是爭議事件、發言產生時，第一個跳出來為夫救火、發聲的人。

對於柯文哲的新竹農地爭議，陳佩琪也火速貼出補稅單，替柯挽救選情；在柯文哲被爆出夫妻兩透過「買賣」過戶登記兒子名下，都是由陳佩琪第一個出面解釋，對外分擔柯文哲的選戰壓力。

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