房地產爭議成選戰最後攻防　藍綠白候選人端出太座救選情

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜競辦昨日公布侯友宜夫人任美鈴公開信訴諸情感，除了提及當年健康幼稚園火燒車案件，愛子命喪火燒車，後面才由母親蓋了凱旋苑，要讓她們母女有所依靠；後宣布2026年之後將透過包租代管方式，將凱旋苑改為青年房舍或是社宅，力拚止血。
賴清德辦公室則釋出了賴清德夫人吳玫如的助選影片，影片中除了談及交往前的賴清德，以及賴清德曾因勸阻交通違規遭毆事件；賴清德競總發言人郭雅慧說，吳玫如相當低調，這是第一次入鏡拍攝助選影片。
賴清德後也在臉書表示，為了尊重家人的意願，從政以後，他儘量減少談論家人或讓他們露面。但他知道，家人其實一樣牽掛著他，尤其是他的太太，她很低調，這次願意拍攝影片談自己的心情，其實是出乎他的意料。
賴清德說，在追求政治理想的路途上，他非常感謝家人，特別是太太，理解他為社會服務的選擇、支持他為國家打拚的決心。
柯文哲的夫人陳佩琪自從柯文哲從政以來，一直頻頻對外發言，也惹起不少爭議，然而，陳佩琪也是柯文哲在遭受政治攻擊或是爭議事件、發言產生時，第一個跳出來為夫救火、發聲的人。
對於柯文哲的新竹農地爭議，陳佩琪也火速貼出補稅單，替柯挽救選情；在柯文哲被爆出夫妻兩透過「買賣」過戶登記兒子名下，都是由陳佩琪第一個出面解釋，對外分擔柯文哲的選戰壓力。
更多「2024大選」相關新聞。