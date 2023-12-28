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捷運汐東線要徑工程今開工　主體工程明年開標拚2032年完工

▲捷運汐東線要徑工程開工祈福典禮圓滿完成。（圖 ／新北市政府捷運局提供）
▲捷運汐東線要徑工程開工祈福典禮圓滿完成。（圖 ／新北市政府捷運局提供）

記者吳嘉億／新北報導

為替未來捷運汐東線排除施工管線障礙、道路拓寬及新設雨水箱涵等工作，新北市政府捷運局今（28）日舉辦「捷運汐東線要徑工程開工祈福典禮」，祈求工程一切平安順利，預計3年內完成綜合規劃核定及基本設計經費審議，並將捷運工程上網招標。

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新北市副市長劉和然表示，要徑工程是汐止捷運的重要開端，包括大同路自來水管線遷移工作，以排除捷運汐東線橋梁基礎與管線衝突，也可避免因為捷運施工影響用路及民生用水；同步也將原本僅6至8米吉林街與福德三路拓寬至16米寬，讓捷運汐東線進場架設圍籬時，道路仍可維持原有雙向車道的交通服務功能，減少交通衝擊；此外，汐止南陽街過高速公路涵洞多年來每逢豪大雨即發生積淹水問題，新設2米乘2米的雨水箱涵，將能有效解決淹水問題。

新北市政府捷運局長李政安表示，捷運汐東線相關主體工程目前招標中，預計明年2月20日開標，朝2032年完工持續努力；其中要徑工程已於11月16日完成招標工作，今日正式開工，象徵捷運汐止東湖線向前邁進一大步，新北捷運局將持續強化捷運三環六線路網的完整性與便利性，提供市民更舒適便捷的大眾運輸系統。

▲新北市副市長劉和然帶領祈福祝禱。（圖 ／新北市政府捷運局提供）
▲新北市副市長劉和然帶領祈福祝禱。（圖 ／新北市政府捷運局提供）

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