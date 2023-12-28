稱「邦交國數字」是迷思！柯文哲：到0都沒關係

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柯文哲日前接受Podcast「軍事相對論」節目專訪，談論國防外交政策。節目於今天上架播出。
談及對國軍未來的想像，柯文哲表示，第一是讓國軍成為讓人信任、尊敬的團隊，第二是軍隊管理、國防裝備、武器都必須現代化，第三採取「平戰合一」作法，第四是建立能夠堅持作戰的部隊。
柯文哲說，若軍人在社會中被以嘲笑態度對待，不可能有偉大的軍隊，過去的洪仲丘事件，以及國軍虐狗事件，搞到軍人臉上無光，這是一個錯誤。
主持人相振為詢問，是否有國防部長口袋人選。柯文哲表示，若他當選總統，前半年到一年不會換國安團隊，「不要上班第一天這個換、那個換，太危險了」，他的策略是包含軍方、軍情、國安局都不動，要相信軍人屬於國家。
相振為詢問，外交首長是否也不會換。柯文哲說，外交比較不要緊，軍情比較需要穩固。
談及義務役役期，柯文哲表示，他主張募兵制，因為台灣出生人口不到40萬人，除非請女性當兵，否則1年義務役計算，台灣常備兵力在7萬名以下，這代表傳統打法可能不行，變成要往網軍、空軍、飛彈等軍種移動。
柯文哲說，如果是網軍、空軍、飛彈部隊，「1年（役期）沒有用啦」。他強調，軍隊要變成專業的部隊，徵募併行制不切實際，應以募兵為主，徵兵為輔，「如果募兵可以cover，不一定要再徵兵」。
柯文哲也說，兩岸與國防政策互相影響，「兩岸關係越差，國防被迫要準備更多，若兩岸關係緩和一點，就不見得要那麼多」，這也是他於2019年即便明知民調會下降，仍咬緊牙關辦雙城論壇。
被問及若上任總統如何鞏固現有邦交國，柯文哲表示，邦交國是迷思，因為與中國關係不好，才會被挖牆腳，若沒有這麼緊張，也不見得要搶這麼多，但他對邦交國的數目「比較自然」。
相振為追問，是否即使邦交國到0都沒關係。柯文哲說，「對啊，我的態度是這樣」，雖然有人會認為不行，但他認為實質外交比較重要，且中國會在國際上打壓就是因為兩邊關係不好。
被問及是否打算增加邦交國數量，柯文哲說，除非有人跟中國交惡後投靠，否則他也不會故意去增加，他不在意邦交國數量，比較注重實質，畢竟台灣與日本、美國也沒有邦交，但關係還不錯。（編輯：蘇龍麒）1121227