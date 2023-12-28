遭爆占用市有兒童遊戲場用地　羅廷瑋：麵店合法租用20年

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市議員鄭功進指出，市府在2015年前已完成「兒190」徵收並公告，由於南區近年來大樓林立，他與多位市議員在2020年、2021年2度連署提案，要求開發位於黃金地段、面積0.12公頃的「兒190」，市府僅回應「會儘速開闢」卻毫無動作，他質疑與羅廷瑋喊市長盧秀燕為「乾媽」有關。身為第二代店主的羅廷瑋，甚至在議員同事們提案要求開發兒童遊戲場用地後，還重新裝潢整修店面。
江肇國說，依「老鑼牛肉麵」網路簡介，該店已有50幾年歷史，之後搬到工學路現址，麵店占有的公有地，分為店面本體的市有地、店門口堆放雜物的國有地兩部分。這兩年東區已有3處兒童公園開工或啟用，南區卻遲遲等不到開發，原來是背後有個門神，為自己生意阻擋開闢兒童公園。他譏諷羅廷瑋的競選口號是「為孩子拚未來」，真相卻是用孩子拚自己的口袋。
林靜儀批評國民黨政治人物佔用公有土地事件層出不窮，羅廷瑋的問題比去年中二立委補選時，顏家招待所違建事件還嚴重。顏家的公保地尚未徵收，也未營利；羅廷瑋的麵店是已完成徵收還繼續占用，市長盧秀燕到違法地點吃麵、比讚、發臉書。她酸說：「市長媽媽是否知道地是羅廷瑋在用，所以不敢開發為孩子們的遊戲用地，縱容違法這種事也幹得出來，我非常欽佩」。
羅廷瑋則反擊對手烏龍爆料，批評民進黨不檢討「賴皮寮」案，只會追殺小市民，他家麵店合法向房東租用建築物、有營業登記、正常繳稅，目前登記在姊夫名下，並不清楚有違建等問題。羅廷姊姊表示，她承接父親牛肉麵店、與老公一起維持家計，若不合法早就被檢舉。王姓房東並拿出1995年之前的空照圖，證明20年前就合法轉租，批評民進黨不該為了選舉追殺小市民。
江肇國批評羅廷瑋太荒唐，「一個占用戶找另一個占用戶來證明自己是合法的」，當市議員就佔用市有地，當立委不就佔更大？
台中市政府建設局表示，此地雖劃設為「兒童遊樂場用地」，但因經費問題暫無開闢計畫，針對既存違建部分，市府會持續督促占用人依規辦理，若市府後續有開闢計畫，會再請占用人配合拆除。
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