別再叫她田慎節！美女議員告別「16字姓名」改回原名 背後原因曝
嘉義市無黨籍議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主「Molly翎熹」，在網路擁有超高人氣，她提出「成立性專區」政見也引起關注；不過，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」在臉書發文指出，自己在改名之後，很討厭被叫「田議員」或被簡稱為「田慎節」，因此她決定在就職滿一年後，改回原本的名字「顏翎熹」。
記者孫唯容／綜合報導
顏翎熹在臉書粉專表示，去年2022年的12月25日是她成為議員的第一天，也是宣誓就職的日子，這一年來感謝在工作上許多支持她的夥伴，也謝謝當初投票的支持者，支持性專區是她的政見之一，很高興在今年底提出的性專區評估提案，市府已經在著手進行相關的局處會議討論。
顏翎熹指出，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」之後，自己很討厭被叫作田議員，或是被簡稱為田慎節，因為田慎節代表著台灣性教育與情感教育的失敗，不懂得尊重，進而以錯誤的方式對待他人，最終釀成悲劇。
因此，顏翎熹表示，就職滿一年後，她決定從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」這個名字畢業，改回原本的名字「顏翎熹」。顏翎熹強調，雖然換了名字，但她心中想推動的理念依舊不變，「前方路阻且長，我也期盼未來我們仍然能站在一起，有更多共同理解的人們加入。」