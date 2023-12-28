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11月開始赴泰國免簽　外交部：國人從泰轉送緬甸詐騙園區案例增

▲近日從泰國被轉送緬甸詐騙園區的案例增加，外交部示警。圖為中資緬甸邊境KK園區。（示意圖／KarenNews官網）
▲近日從泰國被轉送緬甸詐騙園區的案例增加，外交部示警。圖為中資緬甸邊境KK園區。（示意圖／KarenNews官網）

記者邱新博／台北報導

泰國11月開放我國人赴泰免簽，然而，外交部表示，近日入境泰國遭轉送緬甸詐騙園區求助國人案例有增加趨勢，外交部已經通報國內執法機關，並請駐泰國代表處洽請泰國當局密切注意國人經陸路入境緬甸的可疑案例。外交部也提醒國人，國人切勿輕信不明廣告宣稱高薪工作的話術，務必提高警覺。

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外交部發言人劉永健今（28）日表示，協助在海外遭遇急難國人向為外交部及駐外館處重點業務，外交部注意到自11月泰國政府開放國人適用6個月免簽措施後，入境泰國遭轉送緬甸詐騙園區求助國人案例有增加趨勢，外交部除已通報國內執法機關，並請駐泰國代表處洽請泰國當局密切注意國人經陸路入境緬甸的可疑案例，請泰方加強陸路邊境執法及時攔阻，並依人道考量協助受害國人返台。

劉永健說，至少有4至5例是從泰國入境並遭轉送緬甸詐騙園區，有增加趨勢；據我國駐緬甸代表處接獲的求助案例統計資料，截至12月22日止，有90位國人滯留緬甸待返國。相關確切統計案例數據仍請以內政部警政署資訊為準。

劉永健表示，外交部再次提醒國人，切勿輕易相信不明廣告宣稱高薪工作的話術，務必提高警覺，確實查核訊息來源及內容真偽，以免受騙受困海外，不僅喪失人身自由，更須付出大筆金錢，得不償失。

劉永健最後說，對於緬甸北部佤邦自治區先前傳出6名國人送往中國的新聞，外交部目前沒有進一步資訊。但國人在中國遭到拘捕或逮捕，主政機關內政部警政署將可透過兩岸通報機關查證，外交部在此不便代為說明。

國人在緬甸、泰國以及柬埔寨遭遇求職詐騙等緊急情況的求援管道如下：

內政部警政署刑事警察局設立Telegram救援帳號@cib8585，專供海外人口販運被害人求援使用。

駐緬甸代表處緊急聯絡電話：＋95-9- 257257575；

駐泰國代表處緊急聯絡電話：＋66-81-6665006；

駐胡志明市辦事處（負責柬埔寨業務）緊急聯絡電話：＋84-903927019；

或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以取得協助。

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