11月開始赴泰國免簽　外交部：國人從泰轉送緬甸詐騙園區案例增

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉永健說，至少有4至5例是從泰國入境並遭轉送緬甸詐騙園區，有增加趨勢；據我國駐緬甸代表處接獲的求助案例統計資料，截至12月22日止，有90位國人滯留緬甸待返國。相關確切統計案例數據仍請以內政部警政署資訊為準。
劉永健表示，外交部再次提醒國人，切勿輕易相信不明廣告宣稱高薪工作的話術，務必提高警覺，確實查核訊息來源及內容真偽，以免受騙受困海外，不僅喪失人身自由，更須付出大筆金錢，得不償失。
劉永健最後說，對於緬甸北部佤邦自治區先前傳出6名國人送往中國的新聞，外交部目前沒有進一步資訊。但國人在中國遭到拘捕或逮捕，主政機關內政部警政署將可透過兩岸通報機關查證，外交部在此不便代為說明。
國人在緬甸、泰國以及柬埔寨遭遇求職詐騙等緊急情況的求援管道如下：
內政部警政署刑事警察局設立Telegram救援帳號@cib8585，專供海外人口販運被害人求援使用。
駐緬甸代表處緊急聯絡電話：＋95-9- 257257575；
駐泰國代表處緊急聯絡電話：＋66-81-6665006；
駐胡志明市辦事處（負責柬埔寨業務）緊急聯絡電話：＋84-903927019；
或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以取得協助。