許智傑攻對手農舍如歐洲庭園　鍾易仲坦然承受上一代錯誤

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根據google map上的公開資料，看得出來本來2011年3月莊園外牆有貼上很華麗的磁磚，然而在2011/10/13鍾易仲父親鍾紹和找媒體上演拆除秀後，2012/5已經可以看到光禿禿的圍牆上頭已經沒有磁磚，沒想到事隔幾年於2019年4月，鍾家原本已拆除的圍牆磁磚居然又長出來了，而前幾天熱心民眾提供的照片，看得出來現在草木扶疏更有一大莊園的氣勢，圍牆外觀頗有歐洲庭院的高質感。
許智傑強調，依據農業用地興建農舍辦法第 9 條，農舍興建圍牆，以不超過農舍用地面積範圍為限；而農舍範圍為農業用地的百分之十，換言之圍牆的範圍只能是農業用地的10 %，不能把所有農地通通圍起來。鍾家農舍莊園明顯違反法規，他也會向市府單位檢舉，要求改善不法的農舍莊園，讓「農地可以農用」，避免被不肖家族利用來炒地皮。
對於許智傑指控，鍾易仲表示，該處美濃農舍並不是他的，這是上一代祖產，現在由長輩居住。農舍面積只佔農地10%，符合法規。圍牆是老違建，確實知道這部分於法不合，也曾多次力勸長輩處理，只是長輩基於上一代情感並未妥適處理。對長輩的決定，鍾易仲概括承受許智傑委員提出的指責，除會再次和長輩溝通外，也歡迎市府相關單位依法處理。
「錯了就錯了」，鍾易仲指出，可以承擔家族的錯誤，但不能容忍抹黑。鍾易仲一向宣稱美濃農舍並不是他的，但從沒說過「不知道美濃1300多坪的農舍莊園是什麼」這句話，許智傑以憑空捏造的話來指責鍾易仲「公然說謊」，這件事不能忍，許智傑必須公開道歉。
「檢驗別人不代表自己可以逃避問題」，鍾易仲也呼籲許智傑，勇敢說清楚辦公室為何會出現拿錢喬事情的紀律問題？鍾易仲並沒領長輩的薪水，但願意承擔，但許智傑辦公室兩位主任都是領許智傑薪水，他們出事了，許智傑卻不必接受調查，不必負任何責任？此外，許智傑自己說自己清廉，為何名下有高達2479萬的存款證券和保險，其中光保險費就有1526萬？針對這些質疑，請趕快說清楚。
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